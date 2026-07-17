Tobias Lauritsen a officialisé son arrivée dans un nouveau club, quelques jours après avoir quitté Sparta

Tobias Lauritsen a trouvé un nouveau club après avoir quitté le Sparta en fin de contrat. L'attaquant devrait s'engager prochainement avec la Sampdoria, selon Gianluca Di Marzio.

Présent au Sparta depuis quatre saisons, l’attaquant a inscrit 52 buts et délivré 22 passes décisives en 144 matchs.

Selon Transfermarkt, l’attaquant de 28 ans était valorisé 3,5 millions d’euros, mais il quitte le club néerlandais sans indemnité de transfert.

Le Norvégien effectuera vendredi sa visite médicale en Italie, puis il apposera immédiatement sa signature au bas d’un contrat à long terme.

La Sampdoria, actuellement en Serie B, avait terminé à la quatorzième place de la deuxième division italienne la saison passée.



