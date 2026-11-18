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L’AC Milan veut Endrick en janvier. Les rumeurs de ces dernières semaines se confirment au Brésil : selon TNT Sports, Cardinale a préparé une offre pour le talent brésilien.

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Au-delà des démentis de circonstance, comme celui de Mourinho, qui a écarté un départ avant le match de Ligue des champions contre la Roma, et des déclarations de ces derniers jours (par exemple celle d’Endrick, qui aurait dit hier « vouloir rester à vie au Real Madrid »), l’ancienne star de Palmeiras, qui a eu 20 ans en juillet dernier, pourrait partir au début de la nouvelle année. Et selon une formule différente de celle envisagée par le Real Madrid, à savoir un prêt jusqu’en juin.

L’idée du Real Madrid était de faire vivre à Endrick un scénario semblable à celui de Lyon : un prêt de janvier à mai pour lui permettre d’accumuler du temps de jeu, de retrouver confiance et régularité, puis de revenir à Valedebebas à la fin de la saison sportive. Mais la situation évolue différemment, car un club est prêt à acheter Endrick dès maintenant, sans attendre juin.

Il s’agit notamment de l’AC Milan, qui considère le Brésilien comme une priorité absolue. Selon TNT Sports Brésil Cardinale et son équipe auraient déjà discuté avec les dirigeants du Real Madrid et avec Roc Nation, qui gère les affaires d’Endrick et avec qui ils disposent d’un accès privilégié. Brett Yormark, directeur général de Milan Sports & Entertainment, est en effet le frère jumeau de Michael Yormark, président et CEO de Roc Nation Sports International.

L’AC Milan n’est pas intéressé par un prêt : il veut recruter définitivement le joueur dès maintenant. L’offre, qui devrait arriver dans les prochains jours, sera de 70 millions d’euros, dont 60 millions fixes et 10 millions de bonus. Le salaire d’Endrick, actuellement d’environ 3 millions d’euros nets jusqu’en 2030, serait également revu à la hausse.

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D’abord peu enclin à le laisser partir, le Real Madrid s’est ouvert à une opération, mais demande l’insertion de deux clauses : la première lui permettrait de racheter Endrick pour 85 millions d’euros (il reste à déterminer si cette option de rachat serait valable pendant un ou deux ans) ; la seconde donnerait au Real la possibilité de s’aligner sur une éventuelle offre future, afin de réduire le risque qu’Endrick ne renforce le FC Barcelone ou un autre grand club européen à l’avenir.

Selon TNT Sports Brésil Mourinho n’a pas encore donné son feu vert à la vente du Brésilien, qu’il a aligné sept fois cette année, pour un total de 141 minutes. Le Brésilien n’a été titulaire qu’une fois, disputant 70 minutes lors de la victoire 4-1 contre Séville, le 18 octobre dernier.