Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Tjaronn CheryESPN
Jonathan van Haaster

Traduit par

Tjaronn Chery semble ne pas comprendre grand-chose à son remplacement : « Il faut demander ça à l’entraîneur »

NEC Nimégue vs Telstar
NEC Nimégue
Telstar
Eredivisie
T. Chery

La première journée de la nouvelle saison d’Eredivisie a immédiatement réservé une énorme surprise. Le NEC s’est incliné dans son Goffertstadion face à Telstar (1-2) et doit se ressaisir très vite, car dans trois jours l’attend le match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions contre l’Olympiakos.

Après moins d’une minute de jeu, Telstar a pris l’avantage grâce à Patrick Brouwer, l’homme qui a également délivré la passe décisive du 0-2 de Rui Mendes au milieu de la première période. Kaj Sierhuis a réduit l’écart en fin de match pour porter le score à 1-2, mais le NEC n’est pas parvenu à arracher l’égalisation.

La défaite des Néerlandais de Nimègue est surprenante, notamment parce qu’ils ont encore obtenu cette semaine un méritoire match nul lors de la manche aller contre l’Olympiakos (0-0). Le match retour a déjà lieu mardi, il faut donc vite passer à autre chose.

« Celle-là fait très mal », raconte le capitaine Tjaronn Chery à ESPN. « Après la semaine passée, où tu as bien joué en Europe, tu laisses filer le match comme ça ici. Nous n’avons absolument pas été nous-mêmes. Dès la première minute, nous avons encaissé le 0-1. Nous étions tous endormis sur cette action. Là, tu joues contre toi-même. »

« Au bout d’un quart d’heure, tu prends le 0-2 et ça devient très compliqué. En seconde période, nous étions les seuls à avoir le ballon, mais nous avons créé peu d’occasions. Comment l’expliquer ? C’est difficile à dire. Ça ne sortait pas. Mardi, nous avons de nouveau un match important. »

Champions League Qualification
NEC Nimégue crest
NEC Nimégue
NEC
Olympiakos Pirée crest
Olympiakos Pirée
OLY
Eredivisie
Telstar crest
Telstar
TEL
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA

Il est frappant de constater que Chery a été remplacé à la 64e minute. Alors que le routinier de 38 ans était justement le cerveau créatif du NEC la saison dernière. « Il faut demander ça à l’entraîneur », confie le Surinamien, sans trop en dire dans un premier temps sur son ressenti après ce changement.

« Mais de toute façon, je suis prêt », poursuit Chery, qui confirme alors qu’il aurait pu continuer à jouer. « Oui, bien sûr. Au final, on aurait dû gagner ici, c’était tout simplement une obligation. Si tu commences comme ça, tu ne mérites pas de gagner. Nous devons nous serrer les coudes et foncer à fond vers mardi », conclut-il.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google