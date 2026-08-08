La première journée de la nouvelle saison d’Eredivisie a immédiatement réservé une énorme surprise. Le NEC s’est incliné dans son Goffertstadion face à Telstar (1-2) et doit se ressaisir très vite, car dans trois jours l’attend le match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions contre l’Olympiakos.

Après moins d’une minute de jeu, Telstar a pris l’avantage grâce à Patrick Brouwer, l’homme qui a également délivré la passe décisive du 0-2 de Rui Mendes au milieu de la première période. Kaj Sierhuis a réduit l’écart en fin de match pour porter le score à 1-2, mais le NEC n’est pas parvenu à arracher l’égalisation.

La défaite des Néerlandais de Nimègue est surprenante, notamment parce qu’ils ont encore obtenu cette semaine un méritoire match nul lors de la manche aller contre l’Olympiakos (0-0). Le match retour a déjà lieu mardi, il faut donc vite passer à autre chose.

« Celle-là fait très mal », raconte le capitaine Tjaronn Chery à ESPN. « Après la semaine passée, où tu as bien joué en Europe, tu laisses filer le match comme ça ici. Nous n’avons absolument pas été nous-mêmes. Dès la première minute, nous avons encaissé le 0-1. Nous étions tous endormis sur cette action. Là, tu joues contre toi-même. »

« Au bout d’un quart d’heure, tu prends le 0-2 et ça devient très compliqué. En seconde période, nous étions les seuls à avoir le ballon, mais nous avons créé peu d’occasions. Comment l’expliquer ? C’est difficile à dire. Ça ne sortait pas. Mardi, nous avons de nouveau un match important. »

Il est frappant de constater que Chery a été remplacé à la 64e minute. Alors que le routinier de 38 ans était justement le cerveau créatif du NEC la saison dernière. « Il faut demander ça à l’entraîneur », confie le Surinamien, sans trop en dire dans un premier temps sur son ressenti après ce changement.

« Mais de toute façon, je suis prêt », poursuit Chery, qui confirme alors qu’il aurait pu continuer à jouer. « Oui, bien sûr. Au final, on aurait dû gagner ici, c’était tout simplement une obligation. Si tu commences comme ça, tu ne mérites pas de gagner. Nous devons nous serrer les coudes et foncer à fond vers mardi », conclut-il.