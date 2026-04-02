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Tjaronn Chery pourra-t-il jouer contre le Feyenoord ? Le NEC va se prononcer

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Tjaronn Chery peut reprendre du service immédiatement au NEC. C'est ce qu'a annoncé jeudi le club de Nimègue via ses canaux officiels.

Le numéro trois de la VriendenLoterij Eredivisie a ainsi résolu (du moins pour l'instant) le problème de passeport de Chery.

Ce week-end, le capitaine de 37 ans sera disponible pour le déplacement à Excelsior, et la semaine suivante, le club recevra Feyenoord. Lors de la dernière trêve internationale, Chery a joué avec le Suriname.

Si Chery pourra jouer « normalement » ce week-end, ce n'est pas encore le cas pour son coéquipier Virgil Misidjan.

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Chery, qui évolue à La Haye, a indiqué jeudi qu’il s’était rendu au Service de l’immigration et de la naturalisation (IND).

Chery s'y est très probablement rendu pour mettre ses papiers en règle. La différence avec Misidjan est que sa femme réside aux Pays-Bas.

Pour cette même raison, le FC Groningen a entamé une démarche similaire avec Etienne Vaessen, originaire de Breda, que Chery connaît grâce à l'équipe nationale du Suriname.

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