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Tjark ErnstESPN
Sam Vreeswijk
Traduit par

Tjark Ernst sur le moment du penalty lors de Feyenoord - AZ : « Danny Makkelie m’a dit que... »

Feyenoord vs Alkmaar
Feyenoord
Alkmaar
Eredivisie
T. Ernst
M. Meerdink

Tjark Ernst a signé samedi soir un troisième clean sheet de suite avec Feyenoord. Après les succès précédents contre PEC Zwolle (0-7) et le FC Utrecht (5-0), c’est cette fois l’AZ qui a été battu sans encaisser de but : 2-0. Après la rencontre, le gardien allemand s’est exprimé au micro d’ESPN.

« Ça fait du bien », a déclaré Ernst au sujet de son nouveau clean sheet. « Pas seulement pour moi, mais pour toute l’équipe. Nous avons bien défendu lors des trois derniers matches, vraiment en équipe. »

« Aujourd’hui, nous avons aussi bien défendu sur les centres. Nous savions que l’adversaire du jour était très fort, donc je suis très heureux que nous n’ayons pas encaissé de but aujourd’hui. »

Juste avant la pause, l’AZ a semblé obtenir un penalty, car Ernst aurait fait tomber Mexx Meerdink. L’arbitre Danny Makkelie a toutefois été appelé par la VAR à aller voir l’écran et est revenu sur sa décision après avoir revu les images : pas de penalty.

« Je n’ai pas eu le sentiment de le toucher », a expliqué Ernst au sujet de Meerdink. « C’est aussi ce que j’ai dit tout de suite à l’arbitre. Après le match, j’ai brièvement parlé avec l’arbitre, et il m’a dit qu’il y avait peut-être bien eu un léger contact, mais que ce n’était pas suffisant pour siffler un penalty. On voit aussi où va le ballon : il sort du terrain. Il ne va pas en direction du but. »

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« Je vois maintenant que mon pied bouge un peu. Mais l’arbitre a dit que ce n’était pas suffisant pour un penalty, selon lui. Aussi parce que le ballon sortait, et parce que le contact était très léger. Mais sur le moment, je n’ai rien senti. »

« Je suis évidemment content qu’il n’y ait pas eu penalty. Mais je pense aussi que c’était la bonne décision », conclut Ernst.

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