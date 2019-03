Titularisé par Zidane, Keylor Navas est "heureux" au Real Madrid

Le portier du Real, titularisé samedi face au Celta Vigo, se dit heureux au sein du club merengue depuis le retour de Zidane.

Keylor Navas a souvent été mis de côté cette saison au profit de la recrue estivale merengue Thibaut Courtois. Mais le retour de Zinedine Zidane sur le banc merengue semble avoir redistribué les cartes.

Navas de retour dans les cages du Real

Le coach merengue a fait quelques gestes forts en titularisant des joueurs en difficultés face au samedi (2-0) en , tels que Bale ou encore Isco. Navas, qui lui aussi débutait face au club galicien, se dit heureux au sein du club merengue comme il la confié après la rencontre dans des propos relayés par Marca.

"Je n'ai pas joué depuis très longtemps et je suis très heureux. Tout le monde sait qu'à la fin du tinnel, il y a toujours de la lumière. Et c'est comme ça que j'ai toujours travaillé", a ainsi estimé Navas en zone mixte samedi soir.

Un temps annoncé du côté de la Turin, Keylor Navas ne veut pas penser au futur pour le moment, lui qui se voit bien rester à Madrid : "Le futur floute le présent. Si vous pensez en permanence au futur, la perspective du présent vous échappe", a détaillé le portier merengue avec une certaine philosophie.

"Ce qui est important, c'est que j'ai travaillé dur et que j'ai obtenu une opportunité grâce à cela. Ma famille et moi sommes tous heureux ici et nous verrons bien ce qui va se passer à l'avenir. Ma volonté reste toujours la même, et c'est d'aller au bout de mon contrat", a-t-il encore estimé.