Tite : "Neymar a gagné en maturité depuis son passage au Barça"

Le sélectionneur du Brésil a félicité le joueur le plus cher du monde pour la façon dont il a développé son jeu depuis son arrivée en France.

Neymar "a beaucoup mûri" depuis son passage à Barcelone, selon Tite, qui pense que l'attaquant brésilien a "augmenté son arsenal" au Paris Saint-Germain. Le PSG a payé 222 millions d'euros, un record historique dans le monde entier, pour signer Neymar en 2017 en provenance du FC Barcelone, où il s'était fermement établi parmi les meilleurs joueurs d'Europe et le successeur de Lionel Messi chez les Catalans pour le futur.

Le joueur de 29 ans a solidifié cette réputation au Parc des Princes au cours des quatre dernières années, malgré une série de blessures et de problèmes disciplinaires, et Tite pense qu'il est également devenu plus un joueur d'équipe depuis son départ du Camp Nou. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil a déclaré dans un entretien à FIFA.com : "Neymar a beaucoup mûri. Avant, quand il était à Barcelone et à mes débuts avec la Selecao, il était un joueur qui était sur l'aile, marquait des buts, avait du rythme, dribblait, faisait des actions individuelles".

"Maintenant, il a élargi le domaine dans lequel il joue et, en plus d'être un buteur, il crée des occasions pour les autres. Il est maintenant ce que nous appelons un "arc et une flèche" - il peut régler le match en créant les choses et en terminant les actions. Il a augmenté son arsenal", a ajouté le sélectionneur auriverde qui trouve donc que l'attaquant du Paris Saint-Germain est plus complet que jamais dans son jeu.

Déjà considéré comme un phénomène à Santos, Neymar a rejoint la Catalogne en 2013. Le Barça avait devancé la concurrence des autres grands clubs européens intéressés dont le Real Madrid et l'avait recruté pour 57 millions d'euros au club brésilien. L'attaquant auriverde a rapidement remboursé ce montant, formant un tiers d'un trident redoutable aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez qui a réussi à aider le club à remporter deux titres en Liga et la Ligue des champions.

L'article continue ci-dessous

Neymar a également remporté la Copa del Rey à trois reprises et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA au Camp Nou, enregistrant 105 buts et 76 passes décisives en 186 matchs. Neymar a accumulé 103 apparitions toutes compétitions confondues pour le PSG jusqu'à présent, aidant le club à remporter neuf trophées nationaux dans le processus - dont trois titres en Ligue 1. L'ancienne star du Barça a marqué 83 buts pour les champions de France tout en en délivrant 47 passes décisives pour ses coéquipiers, avec Kylian Mbappe, Mauro Icardi et Angel Di Maria, tous bénéficiant de sa créativité dans le dernier tiers.

Les difficultés de Neymar à rester en bonne santé se sont poursuivies en 2020-2021, une blessure à l'aine le gardant actuellement écarté des terrains au milieu d'une série de matches cruciaux pour l'équipe de Mauricio Pochettino. Le Brésilien, qui compte 13 buts à son actif en 18 matchs cette saison, devrait cependant revenir à l'action plus tard ce mois-ci, auquel cas le PSG pourrait encore être à la recherche de trois trophées majeurs.

Les champions de France ont un pied et demi enn quart de finale de la Ligue des champions après avoir battu Barcelone 4-1 au match aller de leur huitième de finale, et ils ont également un affrontement en Coupe de France contre Brest à venir. Un quatrième titre consécutif en Ligue 1 est également toujours envisageable PSG, puisqu'il est actuellement deuxième à deux points du leader lillois avec 11 matchs à jouer en Ligue 1.