Tirage Ligue Europa - Lille aura fort à faire, plus abordable pour Nice

Nice et Lille, seuls représentants français en Ligue Europa, présents dans les groupes C et H, connaissent désormais leurs futurs adversaires.

Le s'étant incliné lors du 3e tour de qualification, il n'y aura que deux représentants français en cette saison : et Nice. Le tirage au sort de la phase de groupe de la compétition ayant été effectué ce vendredi, ces deux clubs tricolores connaissent désormais leurs futurs adversaires.

Le LOSC aura fort à faire dans le groupe H

Tombé dans un groupe ultra relevé en C1 la saison dernière, Lille n'a pas été épargné non plus en Ligue Europa. En effet, l'équipe entraînée par Christophe Galtier, qui figurait dans le lot 4 de ce tirage au sort, devra composer avec les présences du , du Sparta Prague et surtout de l' dans le groupe H. Si le LOSC conserve toutes ses chances de se qualifier, force est de constater que cela devra passer par de vraies performances, notamment face au Milan de son ancien attaquant Rafael Leao.

Un tirage plus abordable pour les Aiglons

De son côté, l'OGC Nice peut s'estimer plus chanceux. Pour son retour en Coupe d'Europe, le projet porté par INEOS a toutes ses chances de voir les phases finales de la C3. Outre le , équipe allemande faisant figure d'épouvantail dans le groupe C, les Aiglons vont affronter non pas le Sparta Prague (dans le groupe du LOSC) mais bien son rival du Slavia Prague, ainsi que l'Hapoel Beer-Sheva. Un tirage plus clément pour le Gym, qui devra néanmoins s'employer pour être à la hauteur.

Le tirage au sort des équipes françaises :



Groupe C : Bayer Leverkusen, Slavia Prague, Hapoel Beer-Sheva, Nice

Groupe H : Celtic, Sparta Prague, AC Milan, Lille

