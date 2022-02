Tirage Ligue Europa - Conférence League : l'OM, l'OL, Monaco et Rennes risquent d'affronter du lourd

Les clubs français ont été reçus six sur six. Pour la première fois de son histoire, la France a six représentants en huitièmes de finale des compétitions européennes. Mais la question est désormais : jusqu'à quand ? En effet, si le PSG est bien embarqué pour atteindre les quarts de finale de Ligue des champions, Lille semble condamné à l'élimination, tandis que les quatre autres clubs français vont connaître leur destin ce vendredi. L'OL, l'OM, Monaco et Rennes vont savoir à quelle sauce ils vont être mangés pour leur huitièmes de finale de Ligue Europa ou de Ligue Europa Conférence.

Du lourd dans la mire de Lyon et Monaco

Chaque club aura une fortune diverse et ils n'ont pas tous la même liste d'adversaires potentiels. Pour les deux représentants en Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, premiers de leur groupe respectifs, l'affaire s'annonce compliquée. Les deux clubs français vont devoir rencontrer l'un des huit clubs ayant validé son ticket pour les huitièmes de finale ce jeudi soir, à savoir le RB Leipzig, les Glasgow Rangers, le Betis, Séville, Braga, le FC Porto, l’Atalanta ou le FC Barcelone.

Autant dire que pour l'OL et l'AS Monaco il vaudrait mieux avoir un peu de chance et croiser la route des Glasgow Rangers, déjà dans le groupe de Lyon, ou de Braga, pour avoir un maximum de chance d'atteindre les quarts de finale. Affronter le Betis ne constituerait pas un mauvais choix non plus, en revanche, on imagine que les Rhodaniens et les Rouge et Blanc préfèreraient éviter de devoir croiser le fer avec le FC Barcelone ou le FC Séville si tôt dans la compétition.

Rennes et l'OM peuvent bien s'en sortir

Pour ce qui est des deux clubs présents en C4, Rennes et l'Olympique de Marseille ne seront pas mangés à la même sauce. Premier de son groupe, Rennes affrontera également l'une des huit équipes qui a validé son ticket ce jeudi soir pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Les Bretons seront donc moins exposés que l'OM, tout du moins sur le papier.

Malgré son statut de tête de série, Rennes peut se retrouver face de belles équipes. Le PSV, le Partizan, le Slavia Prague, le PAOK Salonique, les surprenants Norvégiens de Bodo/Glimt et Leicester sont les potentiels adversaires du club breton. Ce ne sera pas une mince affaire, mais hormis Leicester qui fait figure d'épouvantail, cela reste dans les cordes du Stade Rennais. De son côté, l'Olympique de Marseille n'est pas tête de série et affrontera un premier de groupe, hormis le Stade Rennais.

L’AZ Alkmaar, LASK Linz, Feyenoord, La Gantoise, le FC Bâle, Copenhague ou l’AS Rome de José Mourinho sont les adversaires potentiels de l'OM de Jorge Sampaoli. Là aussi, il y a de tout. Si les Phocéens affrontent le LASK Linz ou Copenhague ils seront probablement très heureux, en revanche, ils préfèreront sans doute éviter l'AS Roma, qui est l'une des plus grosses équipes encore en lice dans la compétition sur le papier. Réponse aux alentours de midi pour les clubs concernés par la Ligue Europa et vers 13h pour la Ligue Europa Conférence.