Tirage explosif en Asie : Al-Hilal face à Al-Aïn, des chocs entre clubs du Golfe embrasent l'élite

Le tirage au sort de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite 2026-2027, effectué ce mardi dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur, a débouché sur des affiches arabes de haut niveau.

La nouvelle saison arrive avec un format élargi, la Confédération asiatique de football ayant décidé de porter le nombre de clubs de la phase de ligue à 32 équipes au lieu de 24 lors des éditions précédentes.

Le parcours de la compétition débute les 14 et 15 septembre 2026 avec les rencontres de la journée inaugurale, suivie de la deuxième journée les 12 et 13 octobre, puis de la troisième les 26 et 27 du même mois, tandis que la quatrième journée se tiendra les 2 et 3 novembre.

Le suspense se poursuivra avec la cinquième journée les 23 et 24 novembre, et la sixième les 7 et 8 décembre, avant la trêve provisoire.

Les matchs de la phase de ligue reprendront au début de l'année 2027, avec la septième journée les 8 et 9 février, ce tour devant se conclure par la huitième et décisive journée les 15 et 16 février, en prélude au lancement des phases à élimination directe qui révéleront l'identité du nouveau champion.

Dans la zone Ouest de l'AFC Champions League Elite, le tirage au sort a réservé des chocs du Golfe de très haut niveau pour les clubs saoudiens, avec notamment l'affiche opposant Al-Hilal à Al-Ain (Émirats arabes unis), une réédition de la demi-finale de la saison dernière, tandis qu'Al-Nassr affronte Al-Sadd (Qatar) et Al-Ahli se mesure à Shabab Al-Ahli (Émirats arabes unis).

Les parcours des représentants saoudiens se sont presque unifiés, puisqu'ils affrontent le même bloc de clubs qataris, émiratis et ouzbeks : le quatuor Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli et Al-Ittihad rencontrera Al-Ain, Al-Wasl, Shabab Al-Ahli, Al-Sadd, Al-Gharafa, Al-Shamal, Neftchi et Pakhtakor, au cours d'une phase de ligue qui sera décisive pour la qualification directe.

Les résultats du tirage au sort concernant la zone Ouest se présentent comme suit :

Parcours 1 : Al-Ain (Émirats arabes unis) - Shabab Al-Ahli (Émirats arabes unis) - Al-Gharafa (Qatar) - Pakhtakor (Ouzbékistan) : (Esteghlal (Iran) - Al-Ahli (Arabie saoudite) - Al-Nassr (Arabie saoudite) - Al-Quwa Al-Jawiya (Irak) - Tractor (Iran) - Al-Hilal (Arabie saoudite) - Al-Qadisiyah (Arabie saoudite) - Al-Ittihad (Arabie saoudite)).

Parcours 2 : Esteghlal (Iran) - Al-Nassr (Arabie saoudite) - Tractor (Iran) - Al-Qadisiyah (Arabie saoudite) : (Al-Sadd (Qatar) - Al-Ain (Émirats arabes unis) - Neftchi (Azerbaïdjan) - Shabab Al-Ahli (Émirats arabes unis) - Al-Wasl (Émirats arabes unis) - Al-Gharafa (Qatar) - Al-Shamal (Qatar) - Pakhtakor (Ouzbékistan)).

Parcours 3 : Al-Sadd (Qatar) - Neftchi (Azerbaïdjan) - Al-Wasl (Émirats arabes unis) - Al-Shamal (Qatar) : (Al-Ahli (Arabie saoudite) - Esteghlal (Iran) - Al-Quwa Al-Jawiya (Irak) - Al-Nassr (Arabie saoudite) - Al-Hilal (Arabie saoudite) - Pakhtakor (Ouzbékistan) - Al-Ittihad (Arabie saoudite) - Al-Qadisiyah (Arabie saoudite)).

Parcours 4 : Al-Ahli (Arabie saoudite) - Al-Quwa Al-Jawiya (Irak) - Al-Hilal (Arabie saoudite) - Al-Ittihad (Arabie saoudite) : (Al-Ain (Émirats arabes unis) - Al-Sadd (Qatar) - Shabab Al-Ahli (Émirats arabes unis) - Neftchi (Azerbaïdjan) - Al-Gharafa (Qatar) - Al-Wasl (Émirats arabes unis) - Pakhtakor (Ouzbékistan) - Al-Shamal (Qatar)).

Les résultats du tirage au sort concernant la zone Ouest se présentent comme suit :

Parcours 1 : Buriram United (Thaïlande) - Daejeon Hana Citizen (Corée du Sud) - Port FC (Thaïlande) - Cong An Hanoi (Vietnam) : (Kashima Antlers (Japon) - Shanghai Port (Chine) - Vissel Kobe (Japon) - Johor Darul Ta'zim (Malaisie) - Beijing FC (Chine) - Kashiwa Reysol (Japon) - Kyoto Sanga (Japon) - Gamba Osaka (Japon)).

Parcours 2 : Kashima Antlers (Japon) - Vissel Kobe (Japon) - Beijing FC (Chine) - Kyoto Sanga (Japon) : Jeonbuk Hyundai (Corée du Sud) - Buriram United (Thaïlande) - Newcastle Jets (Australie) - Daejeon Hana Citizen (Corée du Sud) - Pohang Steelers (Corée du Sud) - Port FC (Thaïlande) - Ratchaburi FC (Thaïlande) - Cong An Hanoi (Vietnam)).

Parcours 3 : Jeonbuk Hyundai (Corée du Sud) - Newcastle Jets (Australie) - Pohang Steelers (Corée du Sud) - Ratchaburi FC (Thaïlande) : (Shanghai Port (Chine) - Kashima Antlers (Japon) - Johor Darul Ta'zim (Malaisie) - Vissel Kobe (Japon) - Kashiwa Reysol (Japon) - Beijing FC (Chine) - Gamba Osaka (Japon) - Kyoto Sanga (Japon)).