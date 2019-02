Tirage Europa League 8es de finale - Horaire, mode d'emploi, diffusion TV

Goal vous révèle tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa, prévus vendredi à Nyon.

La phase à élimination directe de la Ligue Europa vient de démarrer et des candidats au trophée comme le Zenit et Arsenal se retrouvent déjà en danger, à trembler pour leur place en huitième de finale. Le prochain tour de l'épreuve, prévu pour le mois de mars.

Naples, l'Inter et Valence ont tous été reversés dans cette C3 après avoir manqué de s'extirper de la phase des poules de la Ligue des Champions. Ils visent, eux aussi, la conquête de la moins belle des coupes continentales, mais la mission s'annonce compliquée et le chemin tortueux. D'autant plus que des équipes comme Chelsea ont fait de cette compétition leur priorité pour cette fin de saison, car n'ayant aucune chance d'enrichir leur palmarès ailleurs.

Les matches de ce jeudi, comptant pour les 16es de finale retour de la Ligue Europa, vont donc donner plus d'indications sur les équipes susceptibles d'aller jusqu'au bout. Des équipes qui visent loin donc, mais qui devront aussi penser à franchir dans un premier temps le cap des huitièmes, dont le tirage est programmé pour ce vendredi.

Ci-dessous, retrouvez toutes les informations qui concernent cet évènement de fin de semaine. Et qui, pour une fois, n'est pas jumelé avec le tirage de la Ligue des Champions.

Quand aura lieu le tirage des 8es de finale ?

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa se déroulera le 22 février à 13h (heure de Paris), au lendemain du déroulement des 16es de finale retour.

Chapeaux et mode d'emploi du tirage des 8es

A moins d'un faux-pas inattendu ce jeudi, des équipes comme Arsenal, Chelsea, Sévilla, Naples et l'Inter devraient tous être concernés par ces 8es de finale de la Ligue Europa. Vous pouvez retrouver la liste de l'ensemble des qualifiés pour ce tour en cliquant ici.

Il n'y aura aucune protection, ni tête de série lors du tirage. Celui-ci sera donc intégral. Des clubs d'un même pays pourront aussi s'affronter. Si restriction il y a, elle devrait concerner uniquement les clubs dont les pays sont en conflit sur le plan politique (exemple l'Ukraine et la Russe). Dans le cas échéant, l'UEFA communiquera à ce sujet avant le tirage.

Où regarder le tirage au sort de la Ligue Europa ?

Le site officiel de l'UEFA diffusera un streaming de l'évènement dès 13h.

En France, le tirage sera retransmis sur RMC Sport 1, le diffuseur officiel de la compétition dans l'Hexagone.

Goal vous livrera, de son côté, toutes les informations concernant ce tirage tout au long de la journée de vendredi.

Quand se joueront les 8es de finale de la Ligue Europa

Les 8es de finale aller se dérouleront le 7 mars et les 8es de finale retour le 14 mars.

Quand et où aura lieu la finale de la Ligue Europa ?

La finale se jouera le 29 mai 2019 au Stade Olympique de Bakou. C'est la première fois qu'une finale de Coupe d'Europe se jouera en Azerbaïdjan. L'enceinte en question a été, pour rappel, aussi retenue pour accueillir plusieurs matches du prochain Euro 2020.

À noter que cette année, ça sera la première fois que la finale de la Ligue Europa se tiendra la même semaine que celle de la Ligue des Champions.

Le vainqueur de la Ligue Europa défiera le lauréat de la Ligue des Champions à l'occasion de la Supercoupe d'Europe 2019 et sera aussi automatiquement qualifié pour la prochaine édition de la C1.