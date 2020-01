Tirage au sort des éliminatoires de la Zone Afrique : Chapeaux, groupes, diffusion TV, streaming

Goal vous livre tout ce que vous devez savoir sur le tirage du 2e tour des éliminatoires du Mondial dans la zone africaine, qui se tiendra ce mardi.

Ce mardi, la FIFA va organiser le tirage au sort pour le deuxième tour des éliminatoires africaines de la 2022, qui se jouera au .

Ce tirage au sort aura lieu au Caire, en Égypte, où les 54 nations africaines, qui vont prendre part à la phase de qualification, connaitront leurs adversaires lors de ce deuxième tour qualificatif. Pour rappel, ce continent sera représenté par cinq nations au Qatar.

Le format du tirage au sort verra les 14 vainqueurs du premier tour rejoints par les 26 nations africaines les mieux classées dans le dernier classement mondial FIFA (en décembre 2019). Les 40 équipes seront réparties en dix groupes de quatre, seuls les vainqueurs de chaque poule passeront au troisième tour.

Quand et où aura lieu le tirage des éliminatoires de la Zone Afrique ?

Le tirage au sort aura lieu le 21 janvier 2020, du côté de Nile Ritz-Carlton, dans la capitale égyptienne du Caire à 19h00, heure locale. Et à 18h00, heure française.

Où pourrai-je voir le tirage ?

Le tirage au sort ne sera retransmis sur aucune chaine, mais il pourra être visible en streaming sur FIFATV

Le règlement du tirage :

Les matches de la phase de groupes devraient commencer en mars 2020 et se termineront en octobre 2021 et le troisième tour, où les dix vainqueurs de groupe seront tirés au sort pour cinq confrontations à élimination directe (aller et retour), et qui se joueront en novembre 2021.

Les chapeaux :

Pot 1: , , , , , Egypte, Cameroun, , RD .

Pot 2: , , , Ouganda, Cabo Verde, , , Zambie, Congo,

Pot 3: , , Libye, Mozambique, Kenya, Zimbabwe, , République centrafricaine, Namibie, Guinée-Bissau

Pot 4: Malawi, Angola, , Soudan, , Tanzanie, , Éthiopie, Libéria, Djibouti

Que retenir de la composition des chapeaux ?

Pot 1: Les Maghrébins au-dessus du lot ?

Les géants du continent, dont l'Algérie, championne d'Afrique, constituent l'essentiel de ce pot dont les cinq nations (Sénégal, , Maroc, Egypte, Tunisie) qui représentaient l'Afrique lors de la dernière Coupe du monde en .

Après avoir raté la dernière Coupe du monde en Russie, les Fennecs chercheront à construire sur leur solide triomphe en Egypte pour effectuer un retour spectaculaire sur la scène mondiale. Le Cameroun et le Ghana chercheront également à retrouver le tournoi phare.

La République démocratique du Congo et le Mali complètent le pot 1.

Pot 2: Les Eléphants et Bafana en quête de leur glorieux passé

La Côte d'Ivoire sera certainement l'équipe à éviter dans le Pot 2 compte tenu de ses prouesses lors des précédentes éditions de la Coupe du monde alors que l'Afrique du Sud n'a plus joué le Mondial depuis qu'elle l'a organisé en 2010 .

Mais le Gabon, la Guinée, le Burkina Faso, l'Ouganda, le Cap-Vert, le Bénin, le Congo et la Zambie sont également capables de provoquer des bouleversements majeurs et ce sera une énorme erreur de sous-estimer.

Pot 3: Une chance pour les outsiders ?

Aucune des équipes du Pot 3 ne s'était qualifiée pour la Coupe du monde auparavant.

Le Zimbabwe a montré un grand potentiel et possède de nombreux talents, tandis que Madagascar et la Mauritanie ont fait des progrès importants ces derniers temps et constituent une menace pour toute opposition.

Avec eux, on retrouve dans ce pot le Mozambique, la Namibie, la Guinée-Bissau, la Libye, le Kenya, la République centrafricaine et le Niger.

Pot 4: Le package des surprises

Le dernier pot contient deux équipes qui ont déjà participé à la Coupe du monde, l'Angola et le Togo, et est peut-être une indication de ce à quoi s'attendre en phase de groupes.

A côté de ces deux pays se trouvent la Tanzanie, le Malawi, le Libéria, l'Éthiopie, le Rwanda, le Soudan et Djibouti et la Guinée équatoriale.