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Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA s'est déroulé ce vendredi midi, au siège de l'instance européenne, à Nyon, en Suisse.

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Le quotidien Mundo Deportivo est revenu sur les détails de ce tirage, qui a accouché de chocs explosifs et inattendus en Ligue A.

La France, l'Allemagne, l'Angleterre et le Portugal ont terminé la phase de groupes en tête, tandis que la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et la Norvège ont pris la deuxième place.

Le tirage a réservé un France-Espagne, synonyme de nouvelles retrouvailles entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé.

Le sort opposera par ailleurs le Portugal aux Pays-Bas, l'Allemagne à la Belgique et l'Angleterre à la Norvège.

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Le vainqueur de la confrontation entre l'Espagne et la France affrontera en demi-finale celui du duel entre les Pays-Bas et le Portugal.

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À propos de ce duel entre l'Espagne et la France, Zinédine Zidane, sélectionneur des Bleus, a affronté la sélection espagnole à quatre reprises en tant que joueur.

La première confrontation, disputée lors des éliminatoires du Championnat d'Europe des moins de 21 ans, reste son pire souvenir face aux Espagnols : elle s'est soldée par un 0-0, et il a été expulsé seulement 18 minutes après son entrée en jeu au début de la seconde période.

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Avec l'équipe de France A, Zidane a retrouvé l'Espagne à l'Euro 1996, lors d'un match de phase de groupes conclu sur un nul 1-1, puis lors de l'édition 2000, quand il a éliminé la Roja en quarts de finale grâce à une victoire 2-1, en inscrivant le premier but.

En Coupe du monde, Zidane a livré l'une de ses meilleures prestations pour éliminer l'Espagne en huitièmes de finale de l'édition 2006, en marquant à la 92e minute pour sceller la victoire de la France 3-1.

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L'équipe de France cherchera à prendre sa revanche sur l'Espagne, après la défaite des Bleus face à la Roja en demi-finale du Mondial 2026, sur le score de 2-0.

Les quarts de finale de la Ligue des nations se disputeront en matchs aller-retour : les matchs aller auront lieu du 25 au 27 mars, et les matchs retour du 28 au 30 mars.

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Les quatre vainqueurs se qualifieront pour la phase finale, prévue du 9 au 13 juin 2027 dans un pays qui n'a pas encore été désigné, mais qui sera l'un des quatre qualifiés.