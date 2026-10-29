Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise « Carabao » a eu lieu tôt ce jeudi matin, et a offert une confrontation abordable à Manchester City, tandis que Liverpool disputera un duel à haut risque.

Manchester City avait écarté Brighton en huitièmes de finale aux tirs au but après un match nul (2-2), une qualification obtenue de la même manière que Liverpool face à Chelsea après un match nul (1-1).

Les huitièmes de finale ont été le théâtre de la plus grande surprise de la compétition, avec l'élimination d'Arsenal, tenant du titre de Premier League, par Fleetwood Town, club de quatrième division.

Dans les autres matches du même tour, Sunderland s'est imposé face à Brentford (3-2), Crystal Palace a dominé son hôte Fulham (1-0), tandis que Bournemouth a signé une large victoire contre Aston Villa (3-0), et Bradford, club de première division, l'a emporté face à Peterborough (2-0).

Il ne reste plus qu'un seul match en huitièmes de finale, opposant Everton à Newcastle, pour compléter la liste des qualifiés pour les quarts de finale.

Le tirage au sort complet se présente comme suit, selon le réseau « Sky Sports » :

Fleetwood Town × Everton ou Newcastle

Manchester City × Bradford

Crystal Palace × Sunderland

Liverpool × Bournemouth

Il convient de rappeler que Manchester City est le tenant du titre de la Coupe de la Ligue, après sa victoire en finale contre Arsenal (2-0) la saison dernière.



