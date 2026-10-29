Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la Ligue anglaise « Carabao » a eu lieu tôt ce jeudi matin, offrant une rencontre abordable à Manchester City, tandis que Liverpool disputera un duel semé d'embûches.

Manchester City avait éliminé Brighton en huitièmes de finale aux tirs au but après un match nul (2-2), soit de la même manière que Liverpool s'était imposé face à Chelsea après un match nul (1-1).

Les huitièmes de finale ont été le théâtre de la plus grande surprise de la compétition, avec l'élimination d'Arsenal, tenant du titre de Premier League, par Fleetwood Town, une formation de quatrième division.

Lors des autres matchs du même tour, Sunderland a battu Brentford (3-2), Crystal Palace a dominé son hôte Fulham (1-0), tandis que Bournemouth a signé une large victoire face à Aston Villa (3-0) et que Bradford, de première division, s'est imposé contre Peterborough (2-0).

Il ne reste plus qu'un seul match à disputer en huitièmes de finale, ce jeudi, entre Everton et Newcastle, pour compléter la liste des qualifiés pour les quarts de finale.

Le tirage au sort complet s'est établi comme suit, selon le réseau « Sky Sports » :

Fleetwood Town - Everton ou Newcastle

Manchester City - Bradford

Crystal Palace - Sunderland

Liverpool - Bournemouth

À noter que Manchester City est le tenant du titre de la Coupe de la Ligue, après sa victoire en finale contre Arsenal (2-0) la saison dernière.