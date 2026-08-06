La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce jeudi midi les résultats du tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions d'Afrique 2026-2027, marqués par la participation des grands clubs du continent, à l'image du Zamalek d'Égypte, de l'Espérance de Tunis et de la Renaissance de Berkane du Maroc.

Le tirage a vu les trois clubs les mieux classés être dispensés du premier tour préliminaire, en tête desquels les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, l'Espérance de Tunis et la Renaissance de Berkane du Maroc. Les autres clubs, avec en tête le Zamalek et Pyramids d'Égypte, entameront quant à eux leur parcours dès le premier tour préliminaire.

L'Espérance de Tunis attend au deuxième tour le vainqueur de la confrontation du premier tour opposant Al Swehly de Libye et le KVZ FC de Zanzibar.

Les Mamelodi Sundowns, tenants du titre, attendent pour leur part le qualifié entre Wiliete d'Angola et les Foresters FC, tandis que la Renaissance de Berkane du Maroc attend le vainqueur de la confrontation entre Star Sport de Sierra Leone et Medina United de Gambie.

De son côté, le Zamalek débute son parcours dès le premier tour en affrontant AS Port de Djibouti, tandis que Pyramids joue contre Gor Mahia du Kenya.

Les matchs aller du premier tour préliminaire se dérouleront entre le 4 et le 6 septembre prochain, tandis que les matchs retour auront lieu entre le 11 et le 13 du même mois.

Quant au deuxième tour préliminaire, les matchs aller se dérouleront entre le 16 et le 18 octobre prochain, tandis que les matchs retour auront lieu entre le 23 et le 25 du même mois.

La Confédération africaine a confirmé que le vainqueur de la Ligue des champions d'Afrique recevra une prime financière de 6 millions de dollars.

Dans le cadre de son soutien aux clubs participants, chaque équipe éliminée durant les tours préliminaires percevra un montant de 100 000 dollars, dans le cadre de la politique de la CAF visant à renforcer l'investissement dans les compétitions de clubs et à élever le niveau de la compétition continentale.

Les Mamelodi Sundowns détiennent le titre de la Ligue des champions d'Afrique de la saison dernière, après leur victoire face aux Forces Armées Royales du Maroc en finale.

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Résultats du tirage au sort du premier tour préliminaire

Wiliete d'Angola × Foresters FC des Seychelles.

Scotland FC du Zimbabwe × Nsingizini Hotspurs d'Eswatini.

União do Songo du Mozambique × Atlético Petróleos d'Angola.

Mangasport du Gabon × African Stars de Namibie.

La Cure Waves de Maurice × Orlando Pirates d'Afrique du Sud.

15 de Agosto d'Angola × Fomboni FC des Comores.

Mighty Wanderers du Malawi × Simba de Tanzanie.

CFFA de Madagascar × Lijabatho, champion du Lesotho.

Gaborone United du Botswana × Young Africans de Tanzanie.

Al Swehly de Libye × KVZ de Zanzibar.

Aigle du Congo × l'Armée rwandaise (APR).

AS Port de Djibouti × le Zamalek d'Égypte.

El Merreikh Bentiu (Soudan du Sud) × Hégan de Somalie.

Gor Mahia du Kenya × Pyramids d'Égypte.

Elgons FC des Comores × Sidama Bunna d'Éthiopie.

Aigle Noir du Burundi × Al Hilal du Soudan.

Star Sport de Gambie × Medina United de Gambie.

Maghreb de Fès du Maroc × Rahimo du Burkina Faso.

ASKO de Kara du Togo × ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire.

FC Canchungo de Guinée-Bissau × Teungueth du Sénégal.

Colombe Sportive du Cameroun × Stade Malien du Mali.

Rangers International du Nigeria × AS Sobamap du Bénin.

ASN Nigelec du Niger × Mouloudia d'Alger.

San Pédro de Côte d'Ivoire × Rivers United du Nigeria.

Vipers d'Ouganda × Nouadhibou de Mauritanie.

JS Saoura d'Algérie × Horoya de Guinée.

Al Merreikh du Soudan × Power Dynamos de Zambie.

Medeama du Ghana × Mazembe de République démocratique du Congo.

Club Africain de Tunisie × Djoliba du Mali.

Résultats du tirage au sort du deuxième tour préliminaire

Le vainqueur de Wiliete d'Angola × Foresters des Seychelles contre les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud.

Le vainqueur de Scotland FC × Nsingizini Hotspurs contre le vainqueur de União do Songo × Atlético Petróleos.

Le vainqueur de Mangasport × African Stars contre le vainqueur de La Cure Waves × Orlando Pirates.

Le vainqueur de 15 de Agosto × Fomboni contre le vainqueur de Mighty Wanderers × Simba.

Le vainqueur de CFFA × Lijabatho contre le vainqueur de Gaborone United × Young Africans.

Le vainqueur d'Al Swehly × KVZ contre l'Espérance de Tunis.

Le vainqueur d'Aigle du Congo × l'Armée rwandaise contre le vainqueur d'AS Port × le Zamalek d'Égypte.

Le vainqueur d'El Merreikh Bentiu × Hégan contre le vainqueur de Gor Mahia × Pyramids d'Égypte.

Le vainqueur d'Elgons FC × Sidama Bunna contre le vainqueur d'Aigle Noir × Al Hilal du Soudan.

Le vainqueur de Star Sport × Medina United contre la Renaissance de Berkane du Maroc.

Le vainqueur de Maghreb de Fès × Rahimo contre le vainqueur d'ASKO de Kara × ASEC Mimosas.

Le vainqueur de Canchungo × Teungueth contre le vainqueur de Colombe Sportive × Stade Malien.

Le vainqueur de Rangers International × Sobamap contre le vainqueur d'ASN Nigelec × Mouloudia d'Alger.

Le vainqueur de San Pédro × Rivers United contre le vainqueur de Vipers × Nouadhibou.

Le vainqueur de JS Saoura × Horoya contre le vainqueur d'Al Merreikh du Soudan × Power Dynamos.

Le vainqueur de Medeama × Mazembe contre le vainqueur du Club Africain de Tunisie × Djoliba du Mali.

Le système du tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions d'Afrique

La Confédération africaine de football (CAF) avait officiellement annoncé les procédures et détails du tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des champions d'Afrique pour la saison 2026/2027, qui sera le théâtre d'une compétition acharnée avec la participation de 61 clubs aspirant à trôner sur le continent.

Dispense des grands clubs du premier tour préliminaire

La CAF a décidé de dispenser les trois clubs les mieux classés du continent (parmi les clubs participant à la compétition) de disputer le premier tour préliminaire, à savoir : les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), l'Espérance Sportive (Tunisie) et la Renaissance de Berkane (Maroc).

Ces trois clubs constitueront le « premier niveau » et entameront directement leur parcours au deuxième tour préliminaire (tour des 32), où ils affronteront des équipes issues des clubs non classés, avec l'avantage de disputer les matchs retour décisifs sur leurs terrains.

Détails du premier tour préliminaire et classement des clubs

Les 58 clubs restants disputeront 29 confrontations en aller-retour lors du premier tour préliminaire ; les vainqueurs se qualifieront pour rejoindre le trio dispensé au deuxième tour préliminaire. Pour assurer l'équilibre, les clubs ont été répartis en 5 niveaux en fonction de leur classement et de leurs résultats cumulés dans les compétitions de la CAF :

Deuxième niveau (10 clubs classés) : il comprend l'élite des grands clubs du continent, à savoir : le Zamalek et Pyramids (Égypte), Petro Atlético (Angola), Orlando Pirates (Afrique du Sud), Simba et Young Africans (Tanzanie), Al Hilal (Soudan), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), le Stade Malien et le Mouloudia d'Alger. Ces clubs affronteront des équipes non classées au premier tour préliminaire, et en cas de qualification, ils affronteront une autre équipe non classée au tour suivant.

Troisième et quatrième niveaux : le troisième niveau comprend 6 clubs classés, tandis que le quatrième niveau comprend les 6 clubs les moins bien classés. Le tirage au sort donnera lieu à des confrontations directes entre les clubs de ces deux niveaux au premier tour, et les vainqueurs s'affronteront au tour suivant.

Cinquième niveau (36 clubs non classés) : ces clubs seront tirés au sort pour affronter les équipes les mieux classées lors des deux tours préliminaires.

Répartition géographique et règles d'accueil

Pour réduire les charges liées aux déplacements et la fatigue des clubs, la CAF a adopté un système fondé sur la proximité géographique, les clubs ayant été répartis dans 5 chapeaux (Pots) géographiquement proches pour effectuer le tirage au sort.

Principales règles du système de tirage au sort et des matchs

Dans les confrontations opposant un club non classé et un club classé au premier tour préliminaire, le club non classé accueille le match aller sur son terrain.

Dans les cas ordinaires, le club dont le nom est tiré en premier accueille le match aller, sauf disposition contraire.

Éviter les affrontements nationaux : le système interdit la confrontation de deux équipes du même pays lors de ces tours. Si le tirage au sort met face à face deux équipes du même pays, l'équipe tirée en second sera automatiquement déplacée vers la confrontation suivante, et une équipe de remplacement sera tirée pour affronter la première équipe.

Le calendrier des matchs de la Ligue des champions d'Afrique 2026-2027

Premier tour préliminaire

Matchs aller : du 4 au 6 septembre 2026

Matchs retour : du 11 au 13 septembre 2026

Deuxième tour préliminaire

Matchs aller : du 16 au 18 octobre 2026

Matchs retour : du 23 au 25 octobre 2026

Phase de groupes

Première journée : du 27 au 29 novembre 2026

Deuxième journée : du 4 au 6 décembre 2026

Troisième journée : du 18 au 20 décembre 2026

Quatrième journée : du 8 au 10 janvier 2027

Cinquième journée : du 15 au 17 janvier 2027

Sixième journée : du 22 au 24 janvier 2027

Phases à élimination directe

Quarts de finale

Aller : du 26 au 28 février 2027

Retour : du 5 au 7 mars 2027

Demi-finales

Aller : du 9 au 11 avril 2027

Retour : du 16 au 18 avril 2027

Finale

Durant la période du 9 au 31 mai 2027

Les dates définitives des deux matchs n'ont pas encore été fixées