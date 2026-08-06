La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce jeudi, les résultats du tirage au sort des deux tours préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine pour la saison 2026-2027. Le tirage, qui s'est déroulé au siège de l'instance dans la capitale égyptienne, Le Caire, a débouché sur des confrontations abordables pour les grands clubs engagés.

La Coupe de la Confédération se dispute cette saison avec la participation de 56 clubs, les huit équipes les mieux classées étant exemptées du premier tour préliminaire pour entamer directement leur parcours au deuxième tour préliminaire.

De leur côté, 48 équipes s'affrontent dans 24 confrontations en matches aller-retour lors du premier tour préliminaire. Les vainqueurs de ces confrontations rejoindront les huit clubs exemptés pour porter à 32 le nombre d'équipes engagées au deuxième tour préliminaire.

Le tirage a vu l'exemption de 8 clubs du premier tour préliminaire, en vertu du classement continental. Il s'agit d'Al Ahly d'Égypte, d'Azam de Tanzanie, de l'USM Alger et du CR Belouizdad d'Algérie, du Raja et de l'AS FAR du Maroc, du Manyema Union de RD Congo et des Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud.

Al Ahly d'Égypte, recordman des titres continentaux, entamera son parcours au deuxième tour préliminaire, où il affrontera le vainqueur de la confrontation entre Mogadishu City de Somalie et Kitara d'Ouganda.

Quant au Raja du Maroc, il affrontera le qualifié du match entre El Kanemi Warriors du Nigeria et Oudjib du Bénin, tandis que l'AS FAR du Maroc attend le vainqueur de la rencontre entre l'ASBSI du Tchad et Kokorogou de Côte d'Ivoire.

L'USM Alger d'Algérie affronte le qualifié de la confrontation entre les Panthers d'Éthiopie et l'ASPAC du Bénin, tandis que le CR Belouizdad d'Algérie affronte le vainqueur de la rencontre entre Les Douanes du Burkina Faso et le Hafia Conakry de Guinée.

Dans le reste des confrontations du deuxième tour, le vainqueur du match entre Zed d'Égypte et Telecom de Djibouti affronte Azam de Tanzanie, tandis que le qualifié de la rencontre entre Al Hilal Al Sahil du Soudan et Welwalo Adigrat d'Éthiopie affronte le vainqueur de la confrontation entre KMKM de Zanzibar et Al Ahly Tripoli de Libye.

Les matches aller du premier tour préliminaire se déroulent du 4 au 6 septembre prochain, les matches retour étant prévus entre le 11 et le 13 du même mois.

Les matches aller du deuxième tour préliminaire se déroulent quant à eux entre le 16 et le 18 octobre prochain, les matches retour étant prévus entre le 23 et le 25 du même mois.

L'USM Alger d'Algérie détient le titre de la dernière édition de la Coupe de la Confédération africaine, après avoir été sacrée aux dépens du Zamalek d'Égypte aux tirs au but en finale.

Le vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine reçoit une prime financière de 4 millions de dollars, tandis que chaque équipe éliminée lors des tours préliminaires reçoit une aide de solidarité de 100 000 dollars, dans le cadre de la politique de la Confédération africaine de soutien aux clubs engagés.

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Résultats du tirage au sort du premier tour préliminaire

Mogadishu City de Somalie × Kitara d'Ouganda.

Zed d'Égypte × Telecom de Djibouti.

Al Hilal Al Sahil du Soudan × Welwalo Adigrat d'Éthiopie.

KMKM de Zanzibar × Al Ahly Tripoli de Libye.

Al Ahly Madani du Soudan × Tusker du Kenya.

Al Ghazala Wau du Soudan du Sud × Singida Black Stars de Tanzanie.

Panthers d'Éthiopie × ASPAC du Bénin.

ASBSI du Tchad × Kokorogou de Côte d'Ivoire.

Les Douanes du Burkina Faso × Hafia Conakry de Guinée.

El Kanemi Warriors du Nigeria × Oudjib du Bénin.

FC Amadou Diallo de Côte d'Ivoire × East End Lions de Sierra Leone.

Shooting Stars du Nigeria × Sfaxien de Tunisie.

Mostakbal Gabès de Tunisie × Diambars du Sénégal.

Vitesse du Burkina Faso × Real Bamako du Mali.

Diarra du Mali × Nations du Ghana.

AS SAAM du Niger × ASKO de Kara du Togo.

Université de Namibie (UNAM) × Kabuscorp de Palanca d'Angola.

Red Arrows de Zambie × FC Rouge du Congo.

Durban City d'Afrique du Sud × Rukinzo du Burundi.

Port-Louis 2000 de Maurice × Jwaneng Galaxy du Botswana.

Panthère Sportive (Centrafrique) × Rayon Sport du Rwanda.

Atomic du Niger × Black Bulls du Mozambique.

DC Virunga de RD Congo × Bazar Brothers des Seychelles.

Green Mamba d'Eswatini × Primeiro de Agosto d'Angola.

Confrontations du deuxième tour préliminaire

Le vainqueur de Mogadishu City de Somalie × Kitara d'Ouganda contre Al Ahly d'Égypte.

Le vainqueur de Zed d'Égypte × Telecom de Djibouti contre Azam de Tanzanie.

Le vainqueur de Al Hilal Al Sahil du Soudan × Welwalo Adigrat d'Éthiopie contre le vainqueur de KMKM de Zanzibar × Al Ahly Tripoli de Libye.

Le vainqueur de Al Ahly Madani du Soudan × Tusker du Kenya contre le vainqueur de Al Ghazala Wau du Soudan du Sud × Singida Black Stars de Tanzanie.

Le vainqueur de Panthers d'Éthiopie × ASPAC du Bénin contre l'USM Alger d'Algérie.

Le vainqueur de ASBSI du Tchad × Kokorogou de Côte d'Ivoire contre l'AS FAR du Maroc.

Le vainqueur de Les Douanes du Burkina Faso × Hafia Conakry de Guinée contre le CR Belouizdad d'Algérie.

Le vainqueur de El Kanemi Warriors du Nigeria × Oudjib du Bénin contre le Raja du Maroc.

Le vainqueur de FC Amadou Diallo de Côte d'Ivoire × East End Lions de Sierra Leone contre le vainqueur de Shooting Stars du Nigeria × Sfaxien de Tunisie.

Le vainqueur de Mostakbal Gabès de Tunisie × Diambars du Sénégal contre le vainqueur de Vitesse du Burkina Faso × Real Bamako du Mali.

Le vainqueur de Diarra du Mali × Nations du Ghana contre le vainqueur de AS SAAM du Niger × ASKO de Kara du Togo.

Le vainqueur de Université de Namibie × Kabuscorp de Palanca d'Angola contre le Manyema Union de RD Congo.

Le vainqueur de Red Arrows de Zambie × FC Rouge du Congo contre les Kaizer Chiefs d'Afrique du Sud.

Le vainqueur de Durban City d'Afrique du Sud × Rukinzo du Burundi contre le vainqueur de Port-Louis 2000 de Maurice × Jwaneng Galaxy du Botswana.

Le vainqueur de Panthère Sportive (Centrafrique) × Rayon Sport du Rwanda contre le vainqueur de Atomic du Niger × Black Bulls du Mozambique.

Le vainqueur de DC Virunga de RD Congo × Bazar Brothers des Seychelles contre le vainqueur de Green Mamba d'Eswatini × Primeiro de Agosto d'Angola.

Calendrier des matches de la Coupe de la Confédération africaine 2026-2027

Premier tour préliminaire

Matches aller : du 4 au 6 septembre 2026.

Matches retour : du 11 au 13 septembre 2026.

Deuxième tour préliminaire

Matches aller : du 16 au 18 octobre 2026.

Matches retour : du 23 au 25 octobre 2026.

Phase de groupes

Première journée : du 27 au 29 novembre 2026.

Deuxième journée : du 4 au 6 décembre 2026.

Troisième journée : du 18 au 20 décembre 2026.

Quatrième journée : du 8 au 10 janvier 2027.

Cinquième journée : du 15 au 17 janvier 2027.

Sixième journée : du 22 au 24 janvier 2027.

Phases à élimination directe

Quarts de finale

Aller : du 26 au 28 février 2027.

Retour : du 5 au 7 mars 2027.

Demi-finales

Aller : du 9 au 11 avril 2027.

Retour : du 16 au 18 avril 2027.

Finale

Au cours de la période allant du 9 au 31 mai 2027.

La date définitive n'a pas encore été fixée.