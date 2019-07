Tirage au sort des qualifications de la CAN 2021 - L'Algérie hérite de la Zambie

La CAF a procédé ce jeudi au tirage au sort des qualifications pour la CAN 2021. Il y aura un choc entre l'Algérie et la Zambie.

La finale de la CAN 2019 se dispute vendredi au Caire, et oppose le et l' . Après ce choc, il sera temps de dire adieu à l'Egypte et se projeter sur l'édition d'après, prévue au Cameroun deux ans après. La composition des groupes de la phase qualificative est connue depuis ce jeudi, et le tirage au sort qui a été effectué dans la capitale égyptienne.

Même si elle est sacrée demain, l'Algérie va devoir passer par les qualifications. Les Fennecs ont hérité d'un groupe homogène, puisqu'ils auront à défier la Zambie, un ancien champion d'Afrique, mais aussi le Zimbabwe et le Botswana. La tâche ne sera pas facile, même si les deux premiers de chaque poule auront leur billet pour Yaoundé.

L'article continue ci-dessous

Here's the full group stage draw for the #TotalAFCON2021 qualifiers ✨ pic.twitter.com/gcdy9ahiUr — CAF (@CAF_Online) July 18, 2019

Le Sénégal, pour sa part, est tombé dans le Groupe I, avec le , le Bissau et l'Eswatini. L'Egypte, pays le plus titré de l'Afrique, va devoir élever son niveau afin d'écarter la menace du et du Kenya. A noter aussi que le , troisième de l'édition du cours, aura droit à un duel contre le Benin.

Deux derbies maghrébins seront au programme de ces éliminatoires. Dans le Groupe E, le croisera le fer avec la , tandis que dans la poule I, la défiera la Libye.

Les qualifications débuteront le 7 octobre prochain et s'achèveront en novembre 2020.