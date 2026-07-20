Tirage au sort des compétitions européennes : voici les adversaires de l'Ajax, du NEC et du FC Twente

Le NEC, le FC Twente et l’Ajax connaissent désormais leur route vers la phase de groupes de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence. Les tirages au sort ont été effectués lundi après-midi à Nyon, en Suisse.

Grâce à sa troisième place la saison dernière, le NEC entre en lice au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions et affrontera l’Olympiakos. L’aller est programmé les 4 ou 5 août en Grèce, le retour une semaine plus tard à Nimègue.

En cas de qualification, les hommes de Dick Schreuder accéderont directement aux barrages (dernier tour préliminaire) de la Ligue des champions ; en cas d’élimination, ils basculeront en Europa League.

Le FC Twente, déjà certain d’affronter le club hongrois de Ferencváros au deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa, connaît désormais son éventuel adversaire pour le tour suivant : il s’agira du perdant du barrage de Ligue des champions entre Fenerbaçhe et Górnik Zabrze.

Quatrièmes l’an passé, les Tukkers entrent en lice dès le deuxième tour préliminaire. La saison commencera donc officiellement jeudi prochain pour le groupe de John van den Brom, qui disputera l’aller à la Grolsch Veste avant de se déplacer en Hongrie une semaine plus tard.

En raison de sa décevante cinquième place la saison dernière, l’Ajax devra se contenter de la Ligue des conférences. Au deuxième tour préliminaire, les Amstellodamois affronteront, comme prévu, le FK Vojvodina, jeudi en Serbie. Le match retour est programmé la semaine suivante à la Johan Cruijff ArenA.

En cas de succès, les Ajacides devront encore franchir un tour pour atteindre la phase de groupes de la Conference League. L’équipe de l’entraîneur Míchel affrontera alors le vainqueur de la double confrontation entre le Shelbourne FC irlandais et le Nõmme Kalju FC estonien, selon le tirage au sort effectué lundi.