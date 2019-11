Tirage au sort de l'Euro 2020 : Chapeaux, groupes, diffusion TV et tout ce qu'il faut savoir sur l'évènement

Le tirage au sort de l'Euro est prévu samedi. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cet évènement attendu par tout le continent.

Le tirage au sort de la phase de groupes de l’ approche à grands pas et les supporters sauront bientôt où devront-ils se déplacer pour suivre leur équipe nationale pendant le tournoi continental. Une fois que le tirage au sort aura lieu et que tous les matches sont déterminés, les entraîneurs pourront aussi entamer les préparatifs de manière sérieuse en suivant et en observant leurs adversaires respectifs lors de la phase de groupes. C'est le cas notamment du sélectionneur tricolore Didier Deschamps.

Certaines des meilleures sélections mondiales seront impliquées, notamment l' , l' , l' , la championne du monde et, bien sûr, le de Cristiano Ronaldo, qui défend leur titre.

Avant le tirage au sort, Goal vous livre tout ce dont vous avez besoin de savoir, y compris quand l'horaire de l'évènement, quelles équipes sont impliquées, quels sont les chapeaux et plus encore.

Sommaire

Quand aura lieu le tirage au sort de l'Euro 2020?

Le tirage au sort de la phase finale de l'Euro 2020 se tiendra ce samedi à 18h française.

Il aura lieu à Romexpo Dome à Bucarest (Roumanie), l'une des 12 villes hôtes de la compétition.

Retour au sommaire

Quels sont les chapeaux pour le tirage de l'Euro 2020?

Chapeau 1 Chapeau 2 Chapeau 3 Chapeau 4 🇧🇪 France 🇫🇷 Portugal 🇵🇹 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Italie 🇮🇹 🇵🇱 🇹🇷 Finlande 🇫🇮 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇨🇭 🇩🇰 Vainqueur du barrage A Allemagne 🇩🇪 🇭🇷 Autriche 🇦🇹 Vainqueur du barrage B Espagne 🇪🇸 🇳🇱 🇸🇪 Vainqueur du barrage C 🇺🇦 🇷🇺 🇨🇿 Vainqueur du barrage D

La Belgique, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et l'Ukraine sont dans le 1er chapeau. Le pot 2 se compose de la France, de la Pologne, de la Suisse, de la Croatie, des Pays-Bas et de la Russie. Le chapeau trois comprend le Portugal, la Turquie, le Danemark, l'Autriche, la Suède et la République tchèque.

Le Pays de Galles et la Finlande sont dans le pot quatre avec les quatre vainqueurs des play-offs. Cependant, l'identité de ces quatre équipes ne sera pas connue avant mars 2020.

Les équipes susceptibles de se qualifier pour l'Euro 2020 lors des play-offs sont:

Barrage A: , Bulgarie, Hongrie, Roumanie

Barrage B: , Slovaquie, Eire,

Barrage C: Ecosse, Norvège, , Israel

Barrage D: Géorgie, Macédoine du Nord, Kosovo, Belarus

Retour au sommet

Y a-t-il des restrictions pour le tirage de l'Euro 2020 ?

Certaines nations sont séparées pour des raisons sociopolitiques et les équipes suivantes ne peuvent s'affronter en phase de groupes::

Russie et Ukraine

Serbia et Kosovo*

Bosnie-Herzégovina et Kosovo*

*Si les deux équipes se qualifient

Cependant, il convient de noter que, même si les équipes ci-dessus ne peuvent s'affronter en phase de groupes, elles peuvent potentiellement se rencontrer en phase éliminatoire.

Certaines équipes connaissent déjà les groupes auxquels elles seront attribuées en raison de leur statut de pays hôte et des restrictions en vigueur. Elles sont:

Group A: Italie, Pays de Galles/Finlande

Groupe B: Belgique, Russie, Danemark, Pays de Galles / Finlande

Groupe C: Ukraine, Pays-Bas, Roumanie / Vainqueur du barrage D

Groupe D: Angleterre, Écosse / Vainqueur du barrage C

Groupe E: Espagne, République d' / vainqueur du barrage B

Groupe F: Allemagne, Hongrie / Vainqueur du barrage A (sauf la Roumanie) ou vainqueur du barrage D

*Host nations in italics.

Où peut-on regarder le tirage au sort de l'Euro 2020 ?

Le site officiel de l'UEFA permet à ceux qui souhaitent regarder le tirage au sort en direct à travers une diffusion en ligne.

Le tirage au sort sera également retransmis en direct par la plupart des chaînes de nouvelles sportives, alors que Goal vous procurera toutes les dernières nouvelles de Bucarest.

En France, c'est la chaine L'Equipe TV qui diffusera l'évènement en direct.

Retour au sommaire

Quand aura lieu le coup d'envoi de l'Euro 2020 ?

L'Euro 2020 commence le 12 juin 2020 à Rome, le Stadio Olimpico accueillant le premier match du tournoi.

L'article continue ci-dessous

La compétition continentale durera un mois et se terminera par la finale le 12 juillet 2020 au stade de Wembley à Londres.

Retour au sommaire