Tirage au sort de la FA Cup - Manchester City défiera Brighton

Le tirage au sort des demi-finale de la Coupe d'Angleterre a été effectué ce dimanche. Manchester City affrontera la formation de Brighton.

On connait les affiches des demi-finales de la Coupe d' , qui se disputeront les 6 et 7 avril prochain. , le grand favori de la compétition, en découdra avec .

Qualifiés dans la douleur samedi contre Swansea, les Citizens visent cette Cup, afin de préserver leurs espoirs de grand chelem cette saison. Pour rappel, ils ont déjà gagné la le mois dernier, et ils restent aussi en course pour s'adjuger le Championnat, où ils sont deuxièmes, et aussi la Ligue des Champions, où ils défient , en quarts de finale.

Guardiola est desespéré de remporter la Cup

Pour rappel, la est aussi la seule compétition que Pep Guardiola n'a pas encore gagné depuis son arrivée en Angleterre en 2016. Ce trophée échappe à son palmarès, mais il a bon espoir de faire main basse sur la doyenne des coupes nationales des clubs cette saison.

L'autre affiche de ces demi-finales verra les deux W s'affronter, à savoir et . Tombeurs de samedi, les Loups émergent comme les favoris de cette confrontation. Mais, les Hornets devraient aussi avoir leur mot à dire.

A noter que les quatre derniers lauréats de cette FA Cup ( , MU, Wigan et ) sont tous hors course déjà. Si City triomphe, il s'adjugera sa sixième Coupe d'Angleterre. Et la première depuis 2011.