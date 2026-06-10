Tirage au sort, annexe de l’Union et Al-Jazira : les dates de lancement de la nouvelle saison élite sont officielles

La Confédération asiatique de football (AFC) a dévoilé le calendrier des premières échéances de la saison 2026-2027, en particulier pour son épreuve phare, la Ligue des champions de l’AFC, qui entame sa troisième édition sous son format remodelé.

Le club saoudien d’Al-Ittihad a confirmé sur son compte officiel « X » qu’il défiera Al-Jazira (Émirats arabes unis) le mardi 11 août à Abu Dhabi, lors du barrage de qualification pour la Ligue des champions asiatique Elite.

Une semaine plus tard, le 18 août, le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions asiatique aura lieu simultanément à celui de la Ligue des champions asiatique 2, d’après les informations du journal saoudien Al-Sharq Al-Awsat.

Enfin, le tirage au sort de la Coupe de l’Asie des clubs, troisième compétition continentale, est programmé le 20 août.

Rappelons que cette édition de la Ligue des champions de l’élite asiatique passera de 24 à 32 participants : deux poules de 16 clubs (Est et Ouest), et les huit premiers de chaque tableau accéderont aux huitièmes de finale.

L’Al-Ahly, double tenant du titre, arrive en favori, tandis que l’Al-Hilal, avec ses quatre sacres, demeure le recordman de la compétition.