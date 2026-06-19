Tin Hag estime que le Portugal possède actuellement une génération exceptionnelle et livre son analyse sur Cristiano Ronaldo

L’ancien entraîneur de Manchester United, le Néerlandais Erik ten Hag, est revenu de façon marquante sur la star portugaise Cristiano Ronaldo, lors de sa première longue prise de parole au sujet du capitaine de la Seleção depuis la crise qui avait entraîné son départ du club anglais.

Ronaldo traverse un moment délicat en phase de groupes de la Coupe du monde 2026 : après le match nul 1-1 face à la République démocratique du Congo lors de la première journée, les critiques ont été vives et les doutes sur sa capacité à mener la sélection à son âge se multiplient.

«La nature n’épargne personne», rappelle-t-il.

Invité de l’émission d’analyse de la chaîne néerlandaise NOS, il a confirmé suivre avec attention les performances du quintuple Ballon d’Or dans le tournoi, tout en estimant que l’âge commençait à limiter l’impact de la star portugaise.

« Je trouve que l’analyse qui a été faite à son sujet est tout à fait logique. À un certain stade, et c’est tout à fait naturel, un joueur arrive à un moment où il ne peut plus maintenir le même niveau de jeu auquel il était habitué », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Je suis curieux de voir si Ronaldo peut encore faire la différence dans cette compétition. Je pense que la Coupe du monde peut lui offrir plus d’opportunités que la Premier League ou la Ligue des champions, car le rythme des matchs y est moins intense et moins rapide ; je crois donc qu’il a encore quelque chose à apporter. »

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Ten Hag a par ailleurs salué la qualité de la sélection portugaise actuelle, estimant qu’elle possède les atouts nécessaires pour aller loin dans la compétition.

Il a ajouté : « Le Portugal possède un groupe vraiment talentueux et, à mon avis, il devrait figurer au moins parmi les quatre meilleures équipes du tournoi. »

Toutefois, il a immédiatement nuancé son propos : « La vraie question est : est-ce encore possible avec Ronaldo à ce stade de la compétition ? Telle est la principale difficulté à laquelle l’équipe fait face aujourd’hui. »

Aucun contact n’a été maintenu depuis son départ.

Interrogé sur sa relation avec Cristiano Ronaldo après le départ de l’attaquant de Manchester United, Ten Hag a confirmé qu’ils n’avaient plus aucun contact depuis que le joueur avait quitté le club.

« Je n’ai pas parlé avec Ronaldo depuis son départ de Manchester United. En fin de compte, quand on est entraîneur, l’intérêt de l’équipe passe toujours avant celui de n’importe quel joueur, quel que soit son nom, et à l’époque, certaines choses ne correspondaient plus à l’intérêt du groupe », a-t-il expliqué.

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L’entraîneur néerlandais a par ailleurs démenti les rumeurs selon lesquelles Ronaldo s’immiscerait dans la vie privée de ses coéquipiers ou contrôlerait leur alimentation, comme cela avait été suggéré.

« Il ne contrôlait pas ce que les autres joueurs mangeaient, il ne s’immisçait pas dans ces détails. Il se concentrait toujours sur les matchs et sur leur préparation, de la meilleure façon possible », a-t-il ajouté.

Ces déclarations ravivent le débat sur les relations tendues qui ont opposé les deux hommes à Manchester United, crise qui a conduit au départ de Ronaldo vers l’Arabie saoudite puis la sélection portugaise.