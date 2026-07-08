Timon Wellenreuther reçoit un message cinglant de la part du Feyenoord et souhaite partir

Timon Wellenreuther a probablement disputé son dernier match sous les couleurs du Feyenoord. Selon FR12.nl, le gardien de but de trente ans s’apprête à quitter le club après avoir été informé par la direction que son contrat ne serait pas prolongé.

Sous contrat jusqu’en milieu d’année 2027, le gardien allemand ne verra pas son engagement prolongé.

Pour éviter de le voir partir gratuitement dans un an, le club de Rotterdam doit donc le céder cet été afin d’en tirer une dernière indemnité. Les dirigeants se montrent donc ouverts à un départ.

Le gardien, qui espérait davantage de reconnaissance, va désormais se concentrer sur un transfert.

Titulaire la saison passée, il a même porté le brassard de capitaine lors de la seconde partie de l’exercice. Mais sous les ordres du nouvel entraîneur Giovanni van Bronckhorst, sa place de numéro un ne lui est plus garantie.

Selon les informations de FR12.nl, le club négocie déjà avec Tjark Ernst (23 ans), gardien allemand du Hertha BSC, dont la clause libératoire s’élève à cinq millions d’euros.

Arrivé en 2022 en provenance du RSC Anderlecht, d’abord en prêt puis définitivement un an plus tard, Wellenreuther a disputé 125 matchs officiels sous les couleurs rotterdamoises.