Timber s'exprime pour la première fois sur son absence à la Coupe du monde avec l'équipe nationale néerlandaise

Jurriën Timber s'exprime pour la première fois sur son forfait définitif pour la Coupe du monde. Le défenseur d'Arsenal a renoncé lundi à participer à la compétition en raison de problèmes physiques persistants. Lutsharel Geertruida a depuis été appelé en renfort.

« Je suis profondément déçu de manquer la Coupe du monde. Représenter mon pays sur la plus grande scène internationale est un rêve de toujours, et il m’est difficile d’accepter qu’une blessure m’ait privé de cette chance », écrit Timber, déçu, sur sa page Instagram.

« Même si ce n’est pas le chemin que j’avais espéré, je suis convaincu que Dieu a un plan plus grand que ce que je peux voir aujourd’hui. Je souhaite le meilleur aux garçons. Rendez le pays fier ! » a déclaré le défenseur de l’équipe nationale, contraint de déclarer forfait, à ses coéquipiers, qui affronteront le Japon dimanche lors du premier match de groupe.

Le Néerlandais souffrait depuis plusieurs semaines d’une lésion à l’aine et avait tout de même pris part au stage de préparation des Oranje à New York, où son état a été évalué quotidiennement.

Après des examens complémentaires, le staff médical de la KNVB a conclu que le défenseur « n’est pas suffisamment remis de sa blessure à l’aine pour participer à la Coupe du monde de manière médicalement responsable ».

Le défenseur d’Arsenal, déjà absent de l’Euro 2024 pour cause de blessure, compte 23 sélections avec les Oranje et avait été un pilier de la sélection lors de la Coupe du monde 2022, conclue au stade des quarts de finale.