Timber imite Bergkamp à Arsenal ; Manchester United essuie un nouveau revers

Jurriën Timber a joué un rôle important pour Arsenal mardi en inscrivant un superbe but lors de la victoire facile des Gunners contre Lille OSC (3-0) en Ligue des champions. Manchester United, à la peine en Premier League, s’est incliné 2-0 sur la pelouse de l’Atlético Madrid. Matthijs de Ligt est resté sur le banc des visiteurs pendant 90 minutes.

Atlético Madrid - Manchester United 2-0

Départ cauchemardesque pour Manchester United à Madrid. Alex Baena a permis à Pablo Barrios d’ouvrir le score dès la première minute. Les visiteurs se sont quelque peu repris et Bryan Mbeumo a tiré de peu à côté après douze minutes de jeu. Le même Mbeumo s’est ensuite heurté à un Jan Oblak vigilant.

Manchester United a eu de la chance lorsqu’Alejandro Grimaldo a touché le poteau et que le but du 2-0 inscrit par Johnny Cardoso juste avant la pause a été annulé pour hors-jeu. Une première période animée, donc, avec de nombreuses occasions devant les deux buts.

Quelques minutes après la reprise, Julián Álvarez a pesté après avoir trouvé le poteau. À l’autre bout du terrain, Bruno Fernandes est passé près de l’égalisation avec une frappe sur la barre transversale. Joshua Zirkzee, Mason Mount et Amad Diallo sont entrés en jeu dans les dernières minutes, alors que Manchester United cherchait à égaliser. La tâche s’est compliquée lorsque Leny Yoro a été directement expulsé pour avoir fauché un adversaire qui filait au but.

La résistance de Manchester United a cédé lorsqu’Ademola Lookman a marqué sur un ballon repoussé, à la suite d’une contre-attaque rapide de l’équipe à domicile. Une soirée douloureuse, donc, pour Michael Carrick, qui connaît un début de saison décevant à la tête du géant anglais.

Arsenal - Lille OSC 3-0

Bruno Guimarães a tiré de peu à côté après 20 minutes de jeu, puis Mikel Merino s’est heurté au gardien lillois Berke Özer. Quelques minutes plus tard, un but d’Ayase Ueda a été annulé pour hors-jeu. Arsenal est encore passé près du 1-0 par Eberechi Eze, mais le tableau d’affichage indiquait 0-0 après 45 minutes.

Après la reprise, Arsenal a réclamé un penalty à grands cris lorsque Bruno Guimarães est tombé, mais l’arbitre Felix Zwayer a décidé de ne pas l’accorder après consultation de la VAR. Timber a tout de même ouvert le score en trompant Özer d’un petit lob à bout portant. Arsenal semblait alors s’être réveillé, puisque Eze a inscrit le but du 2-0 peu après.

La soirée est devenue encore plus belle pour les Londoniens lorsque Bukayo Saka a porté le score à 3-0. Arsenal compte six points après deux matches de groupe, après avoir gagné 0-1 contre Naples le mois dernier.