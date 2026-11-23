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Le défenseur néo-zélandais Tim Payne a transformé sa célébrité acquise sur Internet pendant la Coupe du monde 2026 en titres sud-américains : le Club Olimpia a remporté le Clausura paraguayen dimanche. Déjà vainqueur de l’Apertura plus tôt cette année, le club historique d’Asuncion a réalisé un doublé national mémorable grâce à une victoire renversante (2-1) contre Sportivo Trinidense.

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Un but tardif scelle un 49e titre

Payne a assisté depuis le banc au retournement de situation d’Olimpia, mené en seconde période au stade Defensores del Chaco, qui a décroché son 49e titre de champion à deux journées de la fin. Tobias Morinigo a ouvert le score pour Sportivo Trinidense à la 56e minute, avant l’égalisation d’Esteban Matus huit minutes plus tard. Entré en jeu, Romeo Benitez a ensuite marqué à la quatrième minute du temps additionnel pour offrir la victoire à l’équipe dirigée par Pablo Sanchez.

Une célébrité virale avant un départ audacieux

Ce triomphe conclut six mois extraordinaires pour le latéral droit de 32 ans, qui a quitté Wellington Phoenix en juin après sept saisons en A-League pour se mettre à l’épreuve au Paraguay. Avant son arrivée à Asuncion, Payne a connu une hausse surréaliste de sa popularité en ligne pendant la Coupe du monde 2026 : son nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux est passé de moins de 5 000 à plus de cinq millions après que Valen Scarsini, personnalité argentine des réseaux sociaux, l’a présenté comme le joueur « le moins connu » à l’approche du tournoi.

Déterminé à prouver sa valeur sur le terrain, l’international néo-zélandais a immédiatement fait la différence le 2 août en entrant en jeu et en marquant lors d’une victoire 5-0 contre Rubio Nu. Deux semaines plus tard, il a disputé l’intégralité d’une victoire 2-1 contre Sportivo Ameliano.

Sa prestation dans le Superclasico saluée au Paraguay

Payne a encore gagné l’affection des supporters le 23 août en débutant au poste de latéral droit lors d’une victoire 2-1 dans le Superclasico contre le grand rival Cerro Porteno. Il a ainsi aidé Olimpia à se relever après ses défaites face à Libertad et Nacional en début de Clausura. Le média paraguayen La Tribuna a salué ses qualités techniques, ses centres, son efficacité dans les duels défensifs et son calme balle au pied, tandis que le défenseur a décrit l’ambiance du derby comme l’une des expériences les plus mémorables de sa carrière.

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Brièvement considéré comme un porte-bonheur après les quatre victoires d’Olimpia lors de ses quatre premières apparitions en championnat, il a également disputé l’intégralité de la victoire 4-1 contre Deportivo Recoleta en novembre. Au cours de cette campagne, le défenseur polyvalent a disputé neuf matches de championnat, dont cinq comme titulaire, et inscrit un but pour décrocher son premier titre de champion hors d’Océanie.

La Copa Libertadores attend l’équipe championne

Avec les deux titres nationaux et la qualification pour la Copa Libertadores 2027 déjà acquis, l’équipe de Sanchez peut disputer ses deux derniers matches de Clausura sans la pression de la course au titre. Payne cherchera à obtenir davantage de temps de jeu avant la fin de la saison, tout en évaluant son rôle à long terme à Asuncion. Se préparer pour la principale compétition de clubs d’Amérique du Sud représente désormais le prochain grand défi du Néo-Zélandais et du club le plus titré du Paraguay.