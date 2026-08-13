Tim Krul voit un joueur de l’Ajax en manque de confiance : « Il n’y a aucun mordant »

L’Ajax n’a absolument pas convaincu jeudi soir sur la pelouse de Shelbourne FC : 2-2. Tim Krul, consultant pour Ziggo Sport, s’est montré assez critique après la rencontre, notamment envers Marcos Leonardo.

Ce match nul 2-2 n’a pas eu de grandes conséquences pour l’Ajax. Le match aller du troisième tour préliminaire de la Conference League avait déjà été remporté 3-1 par le club amstellodamois la semaine dernière, ce qui lui permet malgré tout de se qualifier « simplement » pour les barrages.

Mais le jeu proposé jeudi soir n’était pas bon, a constaté Krul. « Ce n’est pas encore une machine bien huilée à l’heure actuelle. Et c’est logique aussi, mais on attend quand même un peu plus de qualité en seconde période. Une gestion plus sereine du match. Mais cela ne s’est pas produit. Je pense qu’un sentiment de déception domine ce soir. »

Krul pense savoir d’où cela pourrait venir du côté de l’Ajax. « C’est peut-être un peu un problème de confiance. L’an dernier, ils ont eu trois entraîneurs différents. Il faut simplement un peu de calme dans le club. Il y a eu quelques belles recrues, qui doivent encore retrouver la forme. »

L’une de ces recrues est l’attaquant Leonardo, qui n’a pas non plus fait forte impression contre Shelbourne. « On en a déjà assez dit sur Leonardo », a déclaré Krul. « Ce soir encore, il n’a pas assez montré. Face à trois bouchers comme ceux qu’il avait derrière lui, ce n’était pas non plus le match idéal pour lui, mais même à ce niveau-là, on voit que l’Ajax est encore en pleine recherche. »

« On voit tout simplement que ce garçon n’a pas encore confiance en lui, à l’heure actuelle. Ça viendra, mais c’est un attaquant qui vit pour les buts. Et en ce moment, il n’en montre pas encore assez. »

« Ce soir, je ne l’ai quasiment pas vu. Lors des derniers matches, il se retrouvait encore dans la surface, et là il ne les finissait tout simplement pas bien. Mais il était très nerveux. Et on a aussi vu, au moment de son remplacement, qu’il n’y avait rien qui sortait de lui. Il n’y a pas d’énergie. C’est quand même dommage pour un garçon comme lui. Quand on arrive dans un nouveau club, on veut montrer le plus vite possible ce dont on est capable », conclut l’ancien gardien.