Tim Krul s'étonne de l'échauffement d'un joueur du PSG et y voit soudainement des opportunités pour Liverpool

Tim Krul espère toujours un petit miracle pour Liverpool mardi soir face au Paris Saint-Germain, a-t-il confié à Ziggo Sport. Les Reds doivent remonter un retard de 2-0 lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions.

Selon le gardien aux 15 sélections, le point faible des Parisiens est évident : « Oui, j’ai trouvé une faiblesse. Ce n’est pas Donnarumma qui garde les buts, mais Safonov. »

Gianluigi Donnarumma a rejoint Manchester City l’été dernier, et si le PSG a d’abord recruté Lucas Chevalier pour le remplacer, c’est finalement Matvey Safonov qui lui a été préféré au fil des mois. Le jeune gardien s’en sort honorablement ces dernières semaines, mais il n’a pas encore convaincu l’ancien portier néerlandais.

« Écoutez, Donnarumma est un joueur de classe mondiale », poursuit Krul. « Son départ est vraiment une perte considérable, car ils ont dépensé 40 millions pour Chevalier, mais celui-ci est désormais sur le banc. D’après les matchs que j’ai vus de Safonov, il y a vraiment une différence avec Donnarumma. »

« Je trouve que c’est vraiment une faiblesse. Il est particulièrement nerveux sur les centres, donc c’est là que je pense que Liverpool aura des occasions ce soir », analyse Krul. Vahle estime connaître la raison pour laquelle Safonov est actuellement le gardien titulaire au PSG. « Enrique dit : il est bon avec ses pieds, c’est ce dont nous avons besoin. »

Krul n’est pas tout à fait d’accord : « C’est la décision de l’entraîneur. C’est une décision importante quand on met sur le banc un joueur acheté 40 millions d’euros. On s’attend à ce qu’il soit le numéro 1. Luis Enrique est champion d’Europe, alors qui sommes-nous pour en juger ? »

Il campe pourtant sur ses positions. « Safonov n'est pas un gardien de classe mondiale. Les grands clubs européens ont tous des gardiens de classe mondiale dans leurs rangs. Courtois, Neuer, Donnarumma… C'est vraiment ce qui manque au PSG ce soir. »