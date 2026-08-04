Tijjani Reijnders suscite un intérêt concret : Manchester City veut 64 millions d’euros

Tijjani Reijnders pourrait déjà quitter Manchester City après une seule saison. Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano indique que Nottingham Forest affiche un intérêt sérieux pour l’international néerlandais.

Reijnders est arrivé l’été dernier en provenance de l’AC Milan pour 55 millions d’euros, où il était l’une des stars incontestées. Le natif de Zwolle avait aussi bien débuté à Manchester, avant de glisser peu à peu sur le banc.

Reijnders, 28 ans, est sous contrat jusqu’à la mi-2030 à l’Etihad Stadium, où Enzo Maresca est depuis cet été le successeur de la légende du club Pep Guardiola.

On ne sait pas encore clairement dans quelle mesure Maresca compte sur Reijnders. Nottingham est en tout cas concrètement intéressé par Reijnders et l’a inscrit sur sa shortlist.

Forest devra toutefois investir lourdement pour Reijnders, qui, selon The Daily Mail coûterait 64 millions d’euros. City réaliserait ainsi une petite plus-value sur l’ancien joueur de l’AZ, qui avait aussi été lié auparavant à Newcastle United et à l’Atlético de Madrid.

La saison dernière, Reijnders a disputé un total de 2 810 minutes avec City. Il a inscrit sept buts, dont cinq en Premier League, et délivré huit passes décisives.

Nottingham a déjà recruté un milieu central avec Xaver Schlager (RB Leipzig, libre). En parallèle, le départ de la star Elliot Anderson a été acté, lui qui a rejoint Manchester City pour pas moins de 135 millions d’euros.