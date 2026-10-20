Tijjani Reijnders a offert mardi une victoire de dernière minute à son club, Al-Qadsiah, en Saudi Pro League. Le milieu de terrain néerlandais a inscrit l’unique but du match face à Al-Taawon à la sixième minute du temps additionnel : 0-1.

Al-Qadsiah a dominé presque toute la rencontre, sans parvenir à ouvrir le score. Le match a donc longtemps semblé devoir se terminer sur un 0-0.

Même pendant les cinq minutes de temps additionnel, Al-Qadsiah semblait ne pas pouvoir faire la différence. Mais sa dernière attaque a finalement débouché sur le 0-1. Reijnders a reçu le ballon à une quinzaine de mètres du but et l’a frappé puissamment dans le petit filet.

Pour le natif de Zwolle, arrivé cet été de Manchester City pour 61 millions d’euros, il s’agit déjà de son sixième but toutes compétitions confondues avec son club actuel.

Al-Qadsiah prend ainsi la tête du championnat saoudien avec 25 points en 10 matches. Al-Taawon est bien moins bien loti, à la dix-septième place.

Al-Hilal, deuxième avec 24 points en 9 matches, et Al-Nassr, qui compte 19 points en 8 matches, ont toutefois disputé moins de rencontres qu’Al-Qadsiah. Ils peuvent donc encore rejoindre l’équipe de Reijnders, voire la dépasser.