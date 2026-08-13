Tijjani Reijnders pourrait quitter Manchester City dans le cadre d’un transfert extrêmement surprenant

Manchester City et Al-Qadsiah sont en discussions très avancées au sujet d’un transfert de Tijjani Reijnders. C’est ce qu’annonce Fabrizio Romano ce jeudi.

Les clubs sont proches d’un accord sur une indemnité de transfert de 60 millions d’euros. Reijnders doit toutefois encore être convaincu.

Nottingham Forest, également intéressé par le milieu de terrain, suit la situation de très près.

Âgé de 28 ans, Reijnders est encore sous contrat avec Manchester City jusqu’à la mi-2030. L’international aux 35 sélections se retrouve désormais face à un choix intéressant.

Reijnders est arrivé l’été dernier en provenance de l’AC Milan pour 55 millions d’euros, où il était l’une des stars incontestées. Le natif de Zwolle avait aussi bien commencé à Manchester, avant de glisser peu à peu sur le banc.

La saison dernière, Reijnders a disputé un total de 2 810 minutes avec Manchester City. Il a inscrit sept buts, dont cinq en Premier League, et délivré huit passes décisives.

Reijnders peut désormais marcher dans les pas de son compatriote en sélection Crysencio Summerville. Il a signé à Al-Hilal en Saudi Pro League après une bonne Coupe du monde.