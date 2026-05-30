Tijjani Reijnders dévoile la véritable raison du départ de Pep Guardiola de Manchester City

Tijjani Reijnders attend avec impatience la prochaine Coupe du monde, comme il l'explique dans une interview accordée au De Telegraaf. Le milieu de terrain estime que l'équipe nationale néerlandaise peut réaliser un beau parcours cet été.

« Bien sûr, il y a beaucoup de grandes équipes. Mais nous sommes difficiles à battre et les autres pays ne nous sous-estiment pas. C'est bon signe. Le fait que nous ayons tenu l'Espagne en échec à deux reprises en Ligue des Nations en dit long », commence le joueur aux 30 sélections.

Peu utilisé ces derniers mois à Manchester City, il estime que ce manque de temps de jeu ne constitue pas un handicap majeur : « Je suis un joueur qui n’a pas besoin d’un rythme de match élevé pour être performant, car je donne toujours le maximum et je tiens sur la durée. Il ne faut pas exagérer : j’ai été titulaire dans la moitié des rencontres de Premier League et j’ai disputé 50 % des minutes. »

Même s’il a souvent commencé sur le banc, le milieu de terrain ne tarit pas d’éloges sur Pep Guardiola : « C’est un entraîneur très intense et un génie du football. D’une certaine manière, c’est dommage que je n’aie pu le côtoyer qu’une seule saison. Mais c’est son choix. »

Reijnders comprend pourquoi Guardiola quitte son poste : « Il n’a plus l’énergie nécessaire pour décevoir les joueurs qui ne sont pas sélectionnés ou ne jouent pas, a-t-il expliqué. Après dix ans, c’est suffisant. Je le comprends parfaitement. Quand je parle d’un “entraîneur intense”, c’est dans un sens très positif : il cherche à tirer le maximum de son groupe. »

Reijnders entretient par ailleurs une relation excellente avec le sélectionneur Ronald Koeman : « Je parle en mon nom, mais le sélectionneur et moi avons une très bonne relation. Je pense qu'il voit les choses de la même manière. »

« Koeman est également un entraîneur particulier pour moi, car c’est lui qui m’a fait débuter en équipe nationale. J’ai toujours senti la confiance de tout le staff technique », conclut Reijnders.