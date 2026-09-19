La Lazio a confirmé son excellent début de saison samedi soir. Les Romains se sont imposés 0-2 sur la pelouse de Venise, notamment grâce à un but de Tijjani Noslin, et comptent désormais, après cinq matches, autant de points (13) que les leaders, l’AS Roma et l’Inter.

Une victoire paraissait encore lointaine en première période, lorsque Venise a obtenu un penalty après une intervention trop tardive du gardien Christos Mandas. John Yeboah a pris ses responsabilités, mais Mandas a largement réparé son erreur grâce à un superbe arrêt.

La Lazio pouvait s’estimer heureuse de rentrer aux vestiaires sur le score de 0-0. Après ce penalty manqué, l’équipe à domicile s’est encore procuré deux énormes occasions, par l’intermédiaire de Thórir Helgason puis, à nouveau, Yeboah. Mandas a maintenu les Biancocelesti à flot.

Après la pause, la Lazio a cette fois frappé. Kenneth Taylor a joué un rôle crucial en se retournant rapidement dans la surface et en provoquant une faute de son adversaire direct. Mattia Zaccagni a transformé le penalty accordé dans la foulée.

À l’heure de jeu, Noslin s’est lui aussi illustré. L’attaquant amstellodamois a été parfaitement servi par Nuno Tavares et a catapulté le ballon de la tête au fond des filets de l’ancien gardien de Volendam, Filip Stankovic : 0-2.

C’était déjà le deuxième match de Serie A consécutif au cours duquel Noslin a trouvé le chemin des filets pour la Lazio. L’ancien joueur, entre autres, de Fortuna Sittard s’était déjà montré très précieux la semaine dernière avec son but dans le choc contre l’AC Milan (2-2).

La Lazio reprendra la Serie A après la trêve internationale avec une réception de l’AC Monza. La lanterne rouge, Venise, toujours sans le moindre point, sera de nouveau confrontée à une tâche très compliquée lors de la prochaine journée : un déplacement à l’Atalanta.



