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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Tifo spectaculaire à Trabzon : Salah chevauche l'aigle de Besiktas lors du sommet turc

M. Salah
Trabzonspor
Besiktas
Super Lig
Égypte
Turquie

Échauffourées entre les supporters

Les supporters de Trabzonspor ont adressé un message fort à leur rival Beşiktaş avant la confrontation entre les deux équipes qui se déroule dans le cadre des matches de la huitième journée du championnat de Turquie.

Les supporters ont déployé un « tifo » dans les tribunes, sur lequel apparaît la star égyptienne survolant un grand aigle (le symbole du rival), tandis que certains joueurs de Beşiktaş s'accrochent aux pattes de cet aigle.

Salah apparaît sur le tifo en train de conduire l'aigle et les joueurs de Beşiktaş vers le fief de Trabzonspor, comme s'il les avait vaincus et les menait de force jusqu'au stade Papara Park.

Il convient de rappeler que le club de Beşiktaş est surnommé « les aigles noirs ».

Salah avait déjà été associé à un transfert à Beşiktaş avant de signer avec Trabzonspor, mais les négociations entre les deux parties s'étaient compliquées.



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