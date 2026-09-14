Le Belge Youri Tielemans, milieu de terrain de Manchester United, a reconnu que la performance de son équipe lors du derby perdu face à City avait été « négligée » et pas assez bonne.

Les décisions arbitrales ont fait la une des journaux après la victoire de Manchester City 1-0 à Old Trafford dimanche dernier, lors de la quatrième journée de Premier League.

L'expulsion de Phil Foden, joueur de Man City, à la 23e minute a suscité une large polémique, tandis que l'unique but de la rencontre, inscrit par Erling Haaland, a été extrêmement controversé, puisque Enzo Fernández était clairement en position de hors-jeu avant que Haaland ne marque, mais le but a été accordé, avant qu'une erreur ne soit reconnue : le but aurait dû être annulé.

Manchester United est extrêmement en colère face à cette décision, mais Tielemans a admis que son équipe n'en avait pas fait assez alors qu'elle a évolué en supériorité numérique pendant une longue période.

La star belge a déclaré à la chaîne NBC Sports : « Tout d'abord, nous n'aurions pas dû encaisser ce but, mais s'il n'avait pas été accordé, cela aurait été un match différent. »

Et d'ajouter : « Je ne pense pas que nous ayons créé assez d'occasions pour gagner le match de toute façon. Je pense que nous avons été un peu relâchés dans le traitement du ballon, et peut-être n'avons-nous pas pris les bonnes décisions sur la dernière passe. »

Il a poursuivi, selon les propos rapportés par le journal anglais « Metro » : « C'est décevant, tout le monde est déçu et frustré parce que nous savons que nous pouvons jouer bien mieux. »

Il a complété ses déclarations : « Nous voulons bien faire les choses, mais aujourd'hui cela ne s'est pas passé comme nous le voulions. »

Il a conclu : « Nous n'avons pas exploité les espaces de manière optimale, nous avons commis des erreurs dans nos passes et nous nous sommes peut-être un peu précipités. Nous n'avons pas délivré la bonne dernière passe dans le dernier tiers du terrain pour créer suffisamment d'occasions de marquer. »

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