Thomas Tuchel : « C'est Tottenham-Chelsea, pas José contre moi »

Thomas Tuchel refuse de faire du choc Tottenham-Chelsea un simple duel d'entraîneurs entre José Mourinho et lui.

Jeudi, à 21h00, le Chelsea de Thomas Tuchel se rendra au Tottenham Hotspur Stadium (ex-White Hart Lane) pour y défier les Spurs de José Mourinho dans le cadre de la 22e journée du championnat d'Angleterre.

Et ce derby londonien, entre le sixième et le septième du classement, est d'une importance capitale pour les deux équipes qui sont distancées dans la course à la Ligue des champions : elles comptent toutes les deux 33 points et accusent six longueurs de retard sur Leicester, quatrième.

Tuchel encense Mourinho

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Thomas Tuchel a tenu à ne pas réduire ce choc à un duel d'entraîneurs : « Ce sera Tottenham contre Chelsea et pas José contre moi. »

Le néo-coach des Blues a d'ailleurs salué le travail de son futur adversaire : « Quand j'ai commencé ma carrière, j'étais à des années-lumière de son niveau. Donc ce n'était pas un modèle. J'étais tout simplement heureux d'être au centre de formation du Borussia Dortmund puis d'avoir été promu entraîneur de l'équipe première. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à observer son travail. José est un des entraîneurs au monde, il a façonné une équipe à Tottenham qui est très, très compétitive et très, très forte. »

Ayant un style de jeu opposé, ce match sera-t-il un choc des cultures ? Tuchel est dubatitif : « Je ne sais pas. José un gagnant et j'attends la même chose de mon équipe. »

Tuchel évoque Pochettino

Remplacé par Mauricio Pochettino au PSG, Thomas Tuchel est revenu sur le travail de l'entraîneur argentin à Tottenham : « Pochettino a eu un très gros impact sur le développement des Spurs. Ce fut une expérience formidable de le défier avec Dortmund en Ligue des champions. On a réussi à gagner à l'aller et au retour et c'est une des plus grandes joies de ma carrière. Pochettino a emmené les Spurs en finale de la Ligue des champions et de mon point de vue, ils ont désormais un nouveau statut et ce club fait partie des meilleurs en Angleterre et en Europe. »

L'article continue ci-dessous

Thomas Tuchel a ensuite raconté une anecdote personnelle concernant Tottenham : « Quand j'étais enfant, je jouais au foot dans mon jardin en disait que j'étais joueur de Tottenham. C'était pour faire le malin devant mes copains. Mais je ne savais même pas que c'était un club de Londres. Pour moi, c'était le nom d'une ville que je voyais à la télé. Mais je vous rassure, demain je serai fier d'être l'entraîneur des Blues et on va tout faire pour battre Tottenham. »

Enfin, les journalistes ont interrogé Thomas Tuchel sur le mercato du… PSG et la rumeur envoyant Dele Alli, milieu offensif des Spurs en France. Car après tout, en tant qu'ancien entraîneur du PSG, il aurait pu vouloir recruter l'international anglais. Mais Thomas Tuchel a répondu avec malice : « Vous êtes sûr d'être à la bonne conférence de presse ! Vous en êtes sûr ? Je ne veux pas parler des joueurs des autres équipes. »