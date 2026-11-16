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Thomas Tuchel a vivement critiqué la décision d’expulser Elliot Anderson lors de la victoire spectaculaire de l’Angleterre face à l’Espagne (3-2), dimanche soir. Malgré son infériorité numérique, l’Angleterre a livré une prestation sensationnelle pour mettre fin à l’incroyable série de 43 matches sans défaite des champions du monde.

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Un carton rouge fait basculer la fin de match à Madrid

L’Angleterre a pris le contrôle du match à Madrid en menant rapidement 3-0, avant qu’une décision décisive en seconde période ne menace de gâcher sa soirée. Anderson, recrue estivale de Manchester City, a reçu un carton rouge direct pour une faute sur Lamine Yamal qui a empêché ce dernier de bénéficier d’une occasion manifeste de marquer.

L’Espagne a transformé le penalty qui a suivi, puis inscrit un deuxième but pour préparer une fin de match tendue. Contrainte de défendre à dix pendant la dernière demi-heure, l’Angleterre a résisté à une pression incessante pour s’imposer et s’assurer la première place de son groupe de Ligue des nations.

Tuchel s’interroge sur la « double sanction »

Après le match, Tuchel a exprimé sa frustration face au cumul du penalty et de l’expulsion, comparant cette fin de rencontre éprouvante à la précédente victoire de l’Angleterre à dix au stade Azteca, au Mexique.

« Pour moi, ce carton rouge, c’était un peu comme revivre l’Azteca, a déclaré Tuchel. Contre cette équipe, une demi-heure semble durer deux heures. Elle regorge de qualités. On sent venir le deuxième but et il reste ensuite très, très longtemps à tenir. C’est comme ça. »

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« Nous avons montré que, sans le carton rouge, nous aurions remporté une victoire nette. Une performance brillante dans l’ensemble. Nous étions la meilleure équipe. Nous avons livré une prestation fantastique du début à la fin. Le carton rouge et le penalty constituent toujours une décision lourde de conséquences, et je dois comprendre pourquoi il y a une double sanction. »

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« Ensuite, ces 30 minutes ont été très, très longues, mais je ne veux pas m’attarder là-dessus. Il y avait tellement, tellement de points positifs dans le résultat acquis après 60 minutes. C’était bien mérité. »

Une victoire marquante met fin à la série historique de l’Espagne

Au-delà de la controverse arbitrale, mettre fin à la série de 43 matchs sans défaite de l’Espagne à domicile représente un accomplissement majeur pour l’équipe de Tuchel. Le sélectionneur de l’Angleterre a salué la discipline tactique et le courage de ses joueurs avant le carton rouge.

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« Nous l’avons obtenue, cette victoire marquante, a ajouté Tuchel. Et nous l’avons méritée. C’est encore plus important. Nous étions concentrés sur notre performance et notre attitude, et c’est ce que nous avons montré. Je ne peux pas assez féliciter l’équipe. »

« Il faut une prestation complète, et nous le savions. Nous avons tout donné. Nous avons été courageux avec le ballon, patients sans le ballon, entreprenants dans le camp adverse, patients dans notre moitié de terrain, et nous avons fermé les espaces. »

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« Nous étions au rendez-vous. Une prestation collective fantastique sur le plan de l’état d’esprit et de l’énergie. En matière de qualité de jeu, c’était du plus haut niveau. »

Le milieu de terrain Declan Rice a partagé la fierté de son entraîneur, assurant que l’Angleterre aurait pu marquer davantage si elle était restée à onze sur le terrain : « Le carton rouge change le cours du match, car, pour être honnête, nous aurions pu marquer deux buts de plus. »

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« Si nous ne nous retrouvons pas à dix, nous avons davantage le ballon, nous commençons à les voir monter davantage, et il y a plus d’espaces. Puis les tacles commencent à fuser, comme on l’a vu en seconde période. Jouer à dix pendant une demi-heure et gagner 3-2 contre cette équipe, invaincue depuis 43 matchs, c’est énorme. »

L’Angleterre prend confiance en tête de son groupe

Après s’être assurée la première place de son groupe de Ligue des nations, l’Angleterre aborde la suite avec une grande confiance, après avoir prouvé qu’elle pouvait dominer les champions du monde chez eux. Tuchel cherchera désormais à reproduire, pour la prochaine étape de son mandat, la prestation de haut niveau livrée pendant la première heure à Madrid.