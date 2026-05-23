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Palmer and Foden(C)Getty Images
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Thomas Tuchel fait preuve d’une grande franchise au sujet d’un choix surprenant dans la sélection pour la Coupe du monde : « Il n’était tout simplement pas assez bon. »

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T. Tuchel
C. Palmer

En conférence de presse, Thomas Tuchel a justifié l’exclusion de la star de Chelsea Cole Palmer de sa liste pour la Coupe du monde. Selon le sélectionneur anglais, Palmer n’a pas été jugé « suffisamment décisif » et ses statistiques ne sont pas « irréprochables ».

Le jeune attaquant fait partie des omissions les plus surprenantes de la liste des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur allemand, tout comme Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold et Phil Foden.

Tout le monde ne partage pas ces choix. L’ancien international et défenseur de Burnley Kyle Walker s’est dit surpris par l’absence d’Alexander-Arnold, estimant qu’« il est inédit qu’un joueur du Real Madrid ne soit pas retenu en sélection anglaise ». Il regrette également l’absence de Foden, son ancien coéquipier : « C’est un choc pour moi, car je sais de quoi Phil est capable », a déclaré le latéral droit.

Interrogé à plusieurs reprises sur ces absences, le sélectionneur a été clair : « Il n’a pas été aussi décisif ni aussi influent que lors des saisons précédentes. Ses statistiques n’étaient tout simplement pas bonnes, pas assez bonnes pour le sélectionner sans réserve. »

Tuchel a aussi rappelé que l’attaquant a manqué plusieurs rendez-vous internationaux en raison de blessures : « Il a été écarté à plusieurs reprises pour cause de blessure, et lorsqu’il faisait partie du groupe, il n’a pas donné l’impression que nous espérions tous voir. »

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Malgré tout, le sélectionneur reconnaît les qualités du joueur, auteur de 14 sélections : « Je pourrais trouver de nombreux arguments pour le sélectionner », explique Tuchel, saluant son sang-froid et sa capacité à rester calme dans les moments décisifs.

C’est finalement la régularité qui a fait la différence. « Pour saisir ces occasions, il faut être en forme et avoir de l’influence au sein du groupe. Il n’a pas su le démontrer », conclut le sélectionneur.

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