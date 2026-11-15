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Thomas Tuchel n’a pas retenu Jarrad Branthwaite dans le groupe de 23 joueurs de l’Angleterre pour le match décisif de Ligue des nations contre l’Espagne, dimanche à Madrid. Appelés en renfort tardivement, Dan Burn et James Hill semblent désormais devancer le défenseur d’Everton. James Garner et Josh King ont également été écartés après le retour en forme d’Ezri Konsa et de Djed Spence pour ce déplacement chez les champions du monde.

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Branthwaite, Garner et King absents contre l’Espagne

L’Angleterre s’est rendue en Espagne avec 26 joueurs, mais le règlement de l’UEFA n’en autorise que 23 sur la feuille de match en Ligue des nations, ce qui a obligé Tuchel à réduire son groupe. Les retours de Konsa et Spence, tous deux absents lors de la victoire 2-1 contre la Croatie jeudi à Wembley, ont renforcé la concurrence en défense.

Selon le Daily Mail, Burn et Hill, qui ne figuraient pas dans le groupe initial mais ont été ajoutés la semaine dernière, devancent désormais Branthwaite dans la hiérarchie. Branthwaite est entré en jeu à deux reprises sous les ordres de Tuchel, pour un total de 28 minutes.

Tuchel explique ses doutes concernant Branthwaite

Avant le match contre la Croatie, Tuchel avait donné un indice sur ses doutes en s’interrogeant sur la capacité de Branthwaite à s’adapter au jeu de l’Angleterre. « Jarrad Branthwaite joue très bien, mais notre style de jeu est très différent de celui qu’il connaît à Everton », a déclaré le sélectionneur.

Tuchel lui a ensuite préféré Burn contre la Croatie et a expliqué : « On voit tout de suite que Dan Burn se fait beaucoup entendre à l’entraînement et qu’il est davantage habitué à ce style de jeu avec Newcastle, où, sous Eddie Howe ces deux dernières saisons, l’équipe a pratiqué un pressing haut et un marquage individuel. »

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Garner privé d’une occasion de confirmer son entrée contre la Croatie

Garner a remplacé Declan Rice à la 77e minute contre la Croatie et a cru inscrire son premier but avec l’Angleterre, mais la VAR l’a annulé pour hors-jeu. Il manque désormais l’occasion de confirmer cette entrée en jeu face aux champions du monde.

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King a reçu sa première convocation en équipe A après un début de saison impressionnant avec Fulham, mais devra encore attendre pour faire ses débuts. Jobe Bellingham et Hill, eux aussi appelés pour la première fois, figurent dans le groupe, tout comme Ben White, qui a été sifflé lors de son entrée en jeu contre la Croatie.

Quelle est la suite pour l’Angleterre à Madrid ?

Konsa pourrait retrouver directement le onze de départ, tandis que James Trafford devrait remplacer Jordan Pickford dans le but, selon BBC Sport.

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L’Angleterre compte trois points de retard sur l’Espagne dans le groupe A3, mais possède une meilleure différence de buts. Une victoire lui assurerait donc la première place et un quart de finale en mars contre le deuxième d’un autre groupe de la Ligue A.