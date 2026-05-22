Thomas Tuchel dévoile la sélection pour le match contre l'Angleterre : plusieurs très grands noms sont absents

Thomas Tuchel a dévoilé la composition de l'équipe d'Angleterre. Le sélectionneur a écarté plusieurs cadres, dont Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire et Trent Alexander-Arnold.

Le technicien allemand a surpris jeudi soir en excluant Maguire, Palmer et Foden du groupe qui prendra part à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Vendredi, Sky Sports a également rapporté les absences d’Alexander-Arnold et de Luke Shaw pour la phase finale de la Coupe du monde.

Tuchel a retenu trois gardiens : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) et James Trafford (Manchester City).

En défense, Tuchel a écarté Alexander-Arnold et Shaw, préférant Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) et Djed Spence (Tottenham Hotspur).

Au milieu de terrain, le sélectionneur surprend en intégrant l’ancien Ajaccien Jordan Henderson (Brentford). Le reste du secteur est confié à Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United) et Eberechi Eze (Arsenal).

En attaque, Tuchel a retenu Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelone) et Anthony Gordon (Newcastle).