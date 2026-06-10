L'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, Thomas Tuchel, a estimé que le report d'une heure du match amical contre le Costa Rica à Orlando, causé par un orage, avait offert à ses joueurs un aperçu utile de ce qu'ils pourraient affronter lors de la Coupe du monde 2026.

Le coup d’envoi de la rencontre, initialement prévu mercredi soir à Orlando, a été retardé d’une heure en raison d’un orage, alors que les Three Lions disputaient leur dernière sortie avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, où ils figureront dans le dernier groupe en compagnie du Ghana, de la Croatie et du Panama.

« Cela nous donne un aperçu de ce qui pourrait se passer pendant la Coupe du monde », a déclaré Tuchel à ITV quelques minutes avant le coup d’envoi. « Nous en étions conscients à l’avance, et maintenant nous le vivons sur le terrain. Il n’y a aucun problème, et cela ne doit pas servir d’excuse pour perdre notre enthousiasme, notre patience ou notre envie de disputer le match. »

« Nous avons été prévenus pendant que nous étions encore à l’hôtel, et la logistique s’est adaptée sans difficulté : nous avons juste décalé notre départ en bus de trente minutes », a-t-il ajouté.

« Je savais que des orages et des éclairs pouvaient survenir certains jours, mais je n’avais pas imaginé que le match risquait d’être complètement annulé », a-t-il ajouté.

Concernant l’état de la pelouse après les fortes pluies, il a déclaré : « Le terrain semble étonnamment sec au vu de la quantité de pluie tombée, mais les responsables savent très bien ce qu’ils font, et les conditions semblent propices à la tenue du match. »

Éloges sur les progrès physiques

Tuchel a également évoqué la préparation de ses joueurs avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, soulignant que l’équipe continue de progresser tant sur le plan physique que technique.

« Nous avons un effectif très solide et des joueurs de qualité sur le banc », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin de ce niveau si nous voulons franchir une nouvelle étape et repousser nos limites après une bonne période de préparation de dix jours. »

Il a ajouté : « L’objectif est d’élever l’intensité, avec ou sans ballon. Les progrès sont nets à l’entraînement, et les indicateurs physiques comme les tests d’acclimatation sont très satisfaisants : les joueurs franchissent un cap chaque jour. »

« Maintenant, c’est à l’équipe de le prouver sur le terrain », a-t-il conclu.

Tuchel teste Bellingham dans un nouveau système

Concernant Jude Bellingham, Tuchel explique que ce match servira à évaluer sa complémentarité avec plusieurs piliers de l’équipe.

« C’est probablement la première fois qu’il évolue aux côtés de Harry Kane, Declan Rice et Elliott Anderson ; c’est donc un test significatif pour nous, et nous sommes impatients d’en constater les effets », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Nous avons répété à maintes reprises que Bellingham est en excellente forme, tout comme le reste de l’équipe. Nous disposons d’un effectif solide et d’un banc de touche tout aussi solide. »

Kane refuse l'idée d'un repos

Interrogé sur une éventuelle rotation de son capitaine, Tuchel a plaisanté : « Non ! Kane m’en aurait voulu si je lui avais proposé ça. »

Il a conclu en déclarant : « Il est très déterminé, et il vaut mieux pour lui qu’il joue 60 minutes aujourd’hui, après quoi il sera prêt pour le prochain match contre la Croatie. »