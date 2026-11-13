Thomas Tuchel appelle les supporters anglais à pardonner à Ben White, sifflé à Wembley lors de la victoire contre la Croatie

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Thomas Tuchel a appelé les supporters de l’Angleterre à laisser de côté leurs griefs envers Ben White, après que le défenseur d’Arsenal a été sifflé lors du dernier match de la sélection. Malgré la victoire contre la Croatie, les tensions liées à la précédente période d’absence de White en sélection continuent de faire parler à Wembley.

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White toujours sifflé à Wembley

White est entré en jeu lors de la victoire 2-1 de l’Angleterre face à la Croatie en Ligue des nations, jeudi. Le joueur de 29 ans a été accueilli par les sifflets d’une partie du public, bien loin des applaudissements chaleureux réservés au milieu de terrain croate expérimenté Luka Modric.

Cette hostilité remonte au départ soudain de White lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, sous les ordres de l’ancien sélectionneur Gareth Southgate. Après un différend rapporté avec l’ancien entraîneur adjoint Steve Holland, le défenseur d’Arsenal s’était retiré de la sélection pour des raisons personnelles.

Bien qu’il ait récemment laissé entendre que les supporters ne réagiraient pas négativement s’ils connaissaient toute l’histoire, White a refusé de rejeter la faute sur qui que ce soit. Il avait déjà été pris pour cible par le public lors de son premier retour en sélection, en mars, avant de manquer la Coupe du monde suivante en raison d’une blessure.

Tuchel appelle à tourner la page

Malgré les sifflets audibles à Wembley, Tuchel a affirmé ne pas avoir entendu cette réaction négative. Le sélectionneur de l’Angleterre a plutôt exprimé le souhait que les supporters tirent un trait sur le passé et accueillent pleinement le défenseur.

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« Je n’ai pas entendu les sifflets, pour être honnête, a déclaré Tuchel. J’ai entendu les applaudissements pour Luka Modric, et c’est une bonne chose parce qu’il les mérite, c’est une légende du football. Mais, honnêtement, je n’ai pas entendu les sifflets visant Ben. Je pensais que nous avions tourné cette page. J’espère que cela ne se reproduira pas. C’est l’un de nos joueurs. »

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Le technicien allemand a souligné l’attitude irréprochable du défenseur depuis son retour en sélection.

Tuchel a ajouté : « Depuis que je suis en poste, il a très envie de venir et de faire partie du groupe. Depuis que je suis en poste, il n’a fait aucun faux pas. Je ne peux le juger que sur ce que je vois et sur ce que j’ai vécu avec lui, et c’est du plus haut niveau. Il peut vraiment nous aider à gagner des matches. Comme je l’ai dit, il fait partie de notre groupe, nous protégerons notre groupe et nous veillons sur lui. Il mérite d’être avec nous et, oui, j’espère que nous pouvons ouvrir un nouveau chapitre pour lui. »

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Aucun doute sur son engagement

Interrogé sur la possibilité que cette hostilité persistante pousse White à renoncer de nouveau, et définitivement, à la sélection, Tuchel a rapidement écarté cette perspective.

« Je ne pense pas. Je ne veux pas donner à cela plus d’importance que ça n’en a. Je ne le pense pas, je ne l’espère pas, a expliqué Tuchel. Il m’a toujours semblé engagé, déterminé et enthousiaste à l’idée de rejoindre le groupe et d’être convoqué. Il a eu trop de blessures. C’est un joueur de grande qualité et, honnêtement, je ne sais même pas ce qui s’est passé ni quelles étaient les raisons profondes de son départ du rassemblement. »

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Réaffirmant son entière confiance dans le joueur d’Arsenal, le sélectionneur a déclaré : « Donc, comme je l’ai dit, depuis que je suis en poste, il n’y a aucune raison de douter de son engagement ou de sa passion. Je ne veux pas envisager les choses de manière aussi extrême pour le moment. Il a surmonté les sifflets la dernière fois. Je ne les ai pas entendus cette fois-ci et il peut jouer à un très haut niveau. Il le prouve semaine après semaine avec Arsenal. »

Un choc contre l’Espagne en vue

La situation de White est finalement passée au second plan lors d’une soirée qui a vu l’Angleterre décrocher sa place pour les quarts de finale de la Ligue des nations, en mars. L’ouverture du score de Morgan Rogers et un penalty décisif de Harry Kane, pour sa 126e sélection, un record, ont permis de répondre au but de Petar Sucic pour les visiteurs.

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L’Angleterre se rend désormais chez l’Espagne, en tête du groupe A3, dimanche, avec la certitude qu’une victoire lui assurera la première place.