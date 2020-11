Thomas Partey est dans la "lignée des Patrick Vieira" à Arsenal

Après sa belle prestation face à Manchester United, Thomas Partey a séduit tout son monde. Certains estiment même que le Ghanéen ressemble à Vieira.

Old Trafford avait beau être vide de ses supporters, tout le monde n'a eu d'yeux que pour Thomas Partey, dimanche. Dans le classique entre et , le milieu de terrain ghanéen a crevé l'écran. Aux côtés d'Elneny, l'ancien de l' a éteint l'entrejeu mancunien et porté les hommes de Mickel Arteta vers le succès.

Elu homme du match après la rencontre, Party semble déjà faire l'unanimité au sein des Gunners, lui qui n'a rejoint Londres que depuis un mois. Mais cette partition face aux Red Devils est venue confirmer les promesses des premières rencontres. Jamie Redknapp, ancien milieu de ou et aujourd'hui consultant, est tombé littéralement sous le charme.

"C'est un peu un retour en arrière. Je ne le considère pas seulement comme un n°6, un n°8 ou un milieu de terrain défensif, je le considère juste comme un très bon milieu de terrain qui peut tout faire", a-t-il déclaré sur Sky Sports.

"Il me fait penser aux milieux comme Patrick Vieira et Emmanuel Petit - c'était l'âge d'or."

Sachant les carrières des deux anciens internationaux français sous le maillot d'Arsenal, Partey a de quoi rougir. Et ce ne sont pas les déclarations de Roy Keane qui vont lui enlever de la pression. Capitaine du grand Manchester United de Sir Alex Ferguson, l'ancien milieu a livré de belles batailles contre les Gunners et Vieira. Il sait donc de quoi il parle.

"Quand vous regardez un joueur en direct, c'est à ce moment-là que vous pouvez le juger et plus je le regarde, plus j'aimerais qu'il soit dans le milieu de terrain de Manchester United."

«Il est grand, fort et agressif - et il est à l'aise techniquement. Il n'a pas peur du ballon."

"J'ai eu mes batailles avec Vieira et je pense que ce gamin a une chance de correspondre à ce que Patrick avait l'habitude de faire."

Acheté 50 millions d'euros durant l'été, Thomas Partey a déjà tout de la bonne pioche. A lui de confirmer désormais tout le bien qu'on pense de lui.