Thomas Muller révèle le talon d'Achille de Pep Guardiola en Ligue des Champions

Thomas Muller, ancien joueur de Pep Guardiola au Bayern Munich, pense l'Espagnol trop pragmatique dans son approche des grands rendez-vous.

Deux fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, Pep Guardiola est en quête d'une troisième coupe aux grandes oreilles. Toutefois, que ce soit au Bayern Munich ou à Manchester City, le technicien espagnol enchaîne les désillusions en C1 ces dernières saisons. Et si cette édition était la bonne avec City ?



Largement en tête de la Premier League, le club anglais, futur adversaire du Borussia Dortmund en quart de finale, espère être à la hauteur des attentes cette saison. Mais remporter une telle compétition n'a rien d'une chose aisée, et Thomas Muller, victorieux l'été dernier avec le Bayern Munich à Lisbonne, en sait quelque chose.

Selon lui, Pep Guardiola est tout simplement trop pragmatique et prévoyant pour préparer les grands rendez-vous. "Est-ce que je suis surpris que City n’ait toujours pas remporté la Ligue des Champions ? Vous savez, une équipe avec Guardiola est toujours une équipe taillée pour la remporter. Mais le problème avec la phase à élimination directe, c’est qu’il n’y a que deux matchs, et de nombreuses choses aussi folles les unes que les autres peuvent arriver", a expliqué l'Allemand, lors d'une interview pour The Time.

"Ça repose davantage sur le hasard qu’un championnat de 38 journées. (…) Pep, dans sa manière de préparer ses équipes, et notamment face aux plus petites équipes, c’est le meilleur. Mais lorsque les meilleures équipes s’affrontent, la différence n’est pas assez grande pour mettre de côté le hasard", a ensuite expliqué l'attaquant munichois.

Si Pep Guardiola n'y arrive plus en Ligue des Champions, il demeure particulièrement performant dans les championnats nationaux. En effet, le Catalan compte déjà huit titres nationaux à son actif (Liga x3, Bundesliga x3 et Premier League x2) et semble promis à être sacré Champion d'Angleterre dans les prochaines semaines.