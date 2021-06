Thomas Meunier n'a plus le "seum" : "La France était au-dessus de nous en 2018"

Thomas Meunier reconnaît la supériorité des Bleus sur les Belges lors du Mondial 2018.

Petit à petit, le légendaire « seum » des belges concernant la demi-finale du Mondial 2018, perdue face aux Français, s'effrite.

« Une très belle équipe de France »

De passage en conférence de presse ce mercredi, Thomas Meunier, le latéral des Diables Rouges, a enfin admis la supériorité des Bleus lors de ce match tout en plaisantant sur son absence : « Si je n'avais pas été suspendu contre la France ? On aurait été champions du monde. Tout est hypothétique. Si ça se trouve, j'aurais mis un c.s.c. Je n'ai pas pensé à ça. Avec ou sans moi, ça n'aurait rien changé. On est tombés contre une très belle équipe de France. Il faut bien avouer qu'ils étaient au-dessus de nous sur ce match. »

Thomas Meunier est également revenu sur le chambrage permanent entre les Belges et les Français : « Qui aime bien châtie bien. Les Français savent que je les aime bien. J'ai passé quatre années magnifiques à Paris, je vais encore en vacances là-bas. Au niveau du football, ça me plaît de les chercher un peu parce qu'ils sont assez sensibles, et nous aussi. Même avec l'Allemagne, on s'envoie quelques messages, tout le monde joue le jeu à 100%, mais ça reste de la pure camaraderie. Il n'y a aucune notion de haine ou d'agressivité, à aucun moment, il faut que ça reste bon enfant. »

Un Euro plus dur que le Mondial

Quant à de possibles retrouvailles entre la Belgique et la France, lors des huitièmes de finale de l'Euro (si les Bleus terminent à la troisième place de leur groupe), il tacle malicieusement les Bleus sur leur victoire au Mondial 2018 : « il n'y a de toute façon pas de petite équipe, le niveau de cet Euro est plus relevé que la Coupe du monde. »

Et pour le vainqueur de cet Euro, il hésite entre plusieurs sélections : « L'Italie me plait énormément. Les Hollandais aussi, avec un beau Memphis Depay qui vient de concrétiser un beau transfert qui va sans doute le galvaniser. Mais je pense aussi à l'Allemagne, la France, l'Espagne, même si elle ne marque pas énormément. C'est difficile, presque impossible de dire qui va l'emporter. »