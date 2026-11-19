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Thomas Frank affirme que le public ne connaît qu’une fraction des circonstances qui ont conduit à son départ de Tottenham. Le nouvel entraîneur de Crystal Palace prépare son premier match à la tête de l’équipe et a profité de sa première conférence de presse pour répondre aux critiques visant son bref passage dans le nord de Londres.

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Frank revient sur les suites de son départ de Tottenham

Le Danois de 53 ans retrouve un banc de Premier League ce week-end, mais son passage difficile à Tottenham continue de peser. Frank s’est exprimé sans détour lors de la conférence de presse précédant son premier match avec sa nouvelle équipe, Crystal Palace, contre Coventry City : « Nous avons tous un ego. Certains le maîtrisent mieux que d’autres. Je ne sais pas si, pour moi, il s’agit des critiques. Il s’agit plutôt de ce que je peux apporter, de ce que je peux apprendre, de ce que je peux améliorer et de la façon dont je peux progresser. »

Il a ajouté : « Dans ce monde, il y a beaucoup de gens intelligents. Mais ce qui est intéressant, c’est qu’ils ne connaissent qu’un dixième de la vérité. C’était un dixième de la vérité à Brentford, et c’est un dixième de la vérité à Tottenham. C’est comme ça. Et si vous ne pouvez pas l’accepter en tant qu’entraîneur ou joueur, vous ne devriez pas exercer ce métier. »

« On peut dire qu’on veut que tout le monde nous aime et nous considère comme le meilleur. Il n’y a personne qui ne souhaite pas cela. Mais bon, c’est le football. L’essentiel, c’est que je ne lis rien. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux. C’est probablement une assez bonne chose dans cette situation. Je n’ai aucun regret. Je souhaite le meilleur à Tottenham et au club pour l’avenir », a expliqué frank.

Le cirque reprend pour Crystal Palace

Après une pause consacrée à des voyages au Japon et en Australie, Frank a reconnu que le défi particulier qui l’attend à Selhurst Park l’avait incité à reprendre du service. Crystal Palace est engagé dans la lutte pour le maintien, et l’ancien entraîneur de Brentford a révélé que sa famille avait joué un rôle clé dans sa décision d’écourter sa pause.

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Après avoir passé plusieurs mois loin des pressions de la compétition au plus haut niveau, il a déclaré : « Si vous n’apprenez rien de vos expériences professionnelles, je ne pense pas que vous preniez du recul, que vous progressiez ou que vous deveniez meilleur. Bien sûr, j’ai réfléchi à beaucoup de choses. Les détails, ce sera pour une autre fois, mais je peux dire que j’ai appris, sans aucun doute. »

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« Je savais très bien que je ne voulais rien faire cet été. J’ai publié un communiqué en ce sens, j’avais besoin de plus de temps. Je peux dire en toute honnêteté que trois, quatre, cinq, six ou sept mois de plus m’auraient convenu, parce que c’est bien de retrouver le cirque, mais c’est aussi incroyablement agréable de ne pas en faire partie, surtout quand on aime la vie, ce qui est mon cas. »

Lampard se prépare à l’effet Frank

Alors que Frank s’apprête à faire ses débuts sur le banc de Crystal Palace, il retrouve un adversaire bien connu : Frank Lampard, l’entraîneur de Coventry City. Ce dernier a reconnu que son équipe devait se préparer à affronter un adversaire revigoré, estimant qu’un changement d’entraîneur apporte généralement un regain d’énergie.

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« En général, on s’attend à un certain regain d’énergie avec un nouvel entraîneur. Je m’attends à ce qu’il [Thomas Frank] apporte progressivement quelque chose à l’équipe, car c’est un très bon entraîneur », a souligné Lampard lors de son point presse d’avant-match.