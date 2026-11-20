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Crystal Palace est sur le point de trouver un accord avec Chelsea pour intégrer l’entraîneur Bernardo Cueva au nouveau staff de Thomas Frank. Après la nomination de Frank en début de semaine, le club s’active pour réunir le technicien danois avec plusieurs anciens collègues de confiance côtoyés à Brentford.

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Crystal Palace proche d’un accord pour l’entraîneur de Chelsea Bernardo Cueva

Crystal Palace se rapproche d’un accord avec Chelsea pour intégrer Bernardo Cueva au staff de son nouvel entraîneur Thomas Frank, selon BBC Sport. Arrivé à Selhurst Park en début de semaine avec un contrat de deux ans et demi, Frank a fait de ses retrouvailles avec son ancien collègue de Brentford une priorité.

Les négociations entre les deux clubs londoniens concernant le départ de Cueva sont à un stade avancé et un accord est désormais jugé imminent. Si les formalités sont finalisées dans les prochaines heures, l’entraîneur mexicain devrait prendre ses fonctions au centre d’entraînement de Crystal Palace jeudi matin.

Un rôle élargi auprès de l’équipe première sous Frank

Bien que Cueva se soit fait un nom dans le football anglais comme spécialiste des coups de pied arrêtés, ses responsabilités seront plus larges à Selhurst Park. Crystal Palace entend le nommer entraîneur adjoint de l’équipe première, plutôt que de limiter ses fonctions aux seules phases sur coups de pied arrêtés.

Ce départ permettra à Cueva de retrouver Frank, sous les ordres duquel il s’était épanoui après avoir rejoint Brentford comme statisticien tactique lors de la saison 2020-2021. Évoquant l’apport de Cueva lors de son départ de l’ouest de Londres en 2024, Phil Giles, directeur du football de Brentford, avait déclaré : « Bernardo a accompli un travail fantastique pour nous au cours des quatre dernières saisons. Sa première saison s’est achevée par une montée en Premier League et il a joué un rôle clé dans le fait que nous en soyons désormais à quatre saisons consécutives en Premier League. »

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Des trophées remportés à Stamford Bridge

Cueva a rejoint Stamford Bridge avant la saison 2024-2025 pour remplacer Anthony Barry, après des expériences au club mexicain de Guadalajara et avec l’équipe nationale de Norvège. À Chelsea, il a supervisé la préparation des coups de pied arrêtés et des remises en jeu, tout en aidant le club à se qualifier pour la Ligue des champions de l’UEFA.

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Son passage dans l’ouest de Londres lui a également permis de remporter des trophées majeurs : Cueva faisait partie du staff qui a soulevé la Ligue Conférence de l’UEFA 2024-2025 et la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025. Il s’apprête désormais à quitter Stamford Bridge pour relever un nouveau défi en Premier League, dans le sud de Londres.

Frank rassemble des collaborateurs de confiance à Selhurst Park

Cueva n’est pas le seul visage familier appelé à rejoindre le nouveau staff de Frank à Crystal Palace. Justin Cochrane, adjoint de l’Angleterre, et Chris Haslam, préparateur physique du Danemark, devraient également arriver, après avoir tous deux travaillé aux côtés de Frank à Brentford.

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Si Tottenham Hotspur a repoussé une approche pour l’entraîneur suédois Andreas Georgson, Paddy McCarthy, déjà membre du staff de Crystal Palace, et l’entraîneur des gardiens Andy Quy, autre ancien collaborateur de Frank à Brentford, resteront en poste tandis que Frank prépare son groupe pour les prochains matches.