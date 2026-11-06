Comment regarder Thionville Lusitanos contre Cannes avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 3 - Journée 12 7 nov. 2026 - 08:45

Thionville Lusitanos reçoit Cannes en Ligue 3, les deux clubs cherchant à faire évoluer leur saison dans des directions opposées au vu de leur classement actuel.

Thionville occupe la 12e place du classement et aborde cette rencontre dans une période difficile. Le club a perdu trois de ses cinq derniers matches de Ligue 3, et sa seule victoire sur cette période a été obtenue en Coupe de France, et non en championnat.

Cannes, à l’inverse, aborde ce match sur une dynamique favorable. Cinquième de Ligue 3, le club a battu Valenciennes 2-1 lors de sa dernière sortie et figure parmi les équipes les plus régulières du championnat depuis un mois.

Pour Thionville, jouer à domicile constitue un atout, mais le club devra mettre fin à une série de cinq matches consécutifs avec au moins un but encaissé pour obtenir quelque chose de cette rencontre.

Cannes a montré sa capacité à obtenir des résultats, avec deux victoires et deux nuls lors de ses cinq derniers matches, et compte prendre des points à l’extérieur.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre cette rencontre de Ligue 3.

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