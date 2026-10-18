Thijs Oosting fait souffrir son père Joseph et offre la victoire au PEC Zwolle dans le derby de l’IJssel





















Le PEC Zwolle a pris le dessus sur son rival, les Go Ahead Eagles, dimanche après-midi sous la conduite du duo intérimaire Dennis van der Ree et Maikel van der Werff. Thijs Oosting a été le grand homme côté Zwolle avec deux buts : il en a inscrit deux.

Le PEC Zwolle avait décidé de se séparer d’Henry van der Vegt après sa défaite 0-1 face au SC Cambuur le week-end dernier. Avec le duo intérimaire Van de Ree et Van der Werff, les joueurs de Zwolle ont montré un bien meilleur visage.

Malgré un bon début de match de l’équipe à domicile, les Go Ahead Eagles ont ouvert le score contre le cours du jeu au MAC3Park. Sherel Floranus n’a pas réussi à intercepter un long ballon venu de l’arrière et s’est blessé sur l’action.

Le ballon a poursuivi sa course et Viktor Edvardsen l’a envoyé devant le but. Le gardien Jasper Schendelaar s’est complètement manqué, permettant à Stefán Ingi Sigurdarson de conclure de près : 0-1.

Après l’ouverture du score, le PEC Zwolle a poussé. Gilles van der Wal, 18 ans, a tiré juste à côté en pivotant, tandis qu’une tentative de Sydney van Hooijdonk est passée de peu devant le but.

En seconde période, l’équipe à domicile a eu plus de réussite à la finition. Van Hooijdonk a armé une frappe juste à l’extérieur de la surface, qui est entrée magnifiquement avec l’aide de l’intérieur du poteau : 1-1. Peu après, Thijs Oosting a fait mal à son père Joseph Oosting, entraîneur des Go Ahead, d’une frappe puissante sur le dessous de la barre transversale.

Peu après, Oosting s’est de nouveau illustré avec un superbe but. Il a repris un centre venu de la gauche pour envoyer le ballon dans la lucarne et a ainsi inscrit son cinquième but face à son père. En fin de match, Koen Kostons a lui aussi apporté sa contribution : 4-1.

Grâce à cette victoire, le PEC Zwolle grimpe à la quinzième place. Les Go Ahead Eagles restent neuvièmes de la VriendenLoterij Eredivisie.